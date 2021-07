Warnemünde

„Da ist ja Shopping Queen!“ Ein rosafarbener Kleinbus sorgte am Donnerstag am Bahnhof in Warnemünde für Aufsehen. Urlauber bleiben stehen und machen Fotos, willkommene Abwechslung an einem verregneten Vormittag. Die beliebte Fernseh-Serie, bei der sich fünf Frauen nach einem Motto neu einkleiden, frisieren und schminken lassen und am Ende diejenige gewinnt, der das am überzeugendsten gelingt, dreht bereits zum sechsten Mal in Rostock.

„Wir sind seit Montag hier“, sagt ein Mitarbeiter des Filmteams, das im Auftrag des Senders Vox die Folgen dreht. Moderator Guido Maria Kretschmer ist beim Dreh nicht dabei. Jeden Tag geht eine andere Kandidatin auf Einkaufstour, genauso wie später im Fernsehen.

Von der Hektik der Sendung, die Frauen müssen auch gegen die tickende Uhr ankämpfen, ist in Warnemünde erst einmal nichts zu sehen. Anstatt sofort ins nächste Geschäft zu spurten, raucht die Kandidatin des Tages nach dem Aufsteigen aus dem Bus erst einmal zusammen mit dem Kameramann eine Zigarette.

Keine Fotos von der Kandidatin

Dann kommt doch noch Bewegung auf, die Shopping-Queen-Anwärterin rennt los in Richtung Mittelmole, die Filmcrew im Schlepptau. Vor einem Geschäft erklärt die junge Frau in die Kamera, was sie darin zu finden hofft. Das Motto des Tages hat mit Farben zu tun, so viel sei hier verraten. Das Filmteam bittet darum, keine Fotos von der Teilnehmerin zu veröffentlichen, deren Identität solle geheim gehalten werden. Ob sich alle fotografierenden Urlauber daran halten und nicht vielleicht doch jemand ein Bilder in den sozialen Medien postet? „Normalerweise bitten wir sie darum, das nicht zu tun“, sagt der Mitarbeiter.

Vor dem Geschäft auf der Mittelmole wartet bereits eine weitere Frau. Es ist die Einkaufsbegleiterin, in der Regel eine Freundin der Tageskandidatin. Wegen Corona saß sie nicht mit im rosa Bus, sondern reiste getrennt an. Macht die Warnemünder Kandidatin das Rennen, wird sie die nächste Rostocker Shopping-Queen? Das zu erfahren, erfordert noch etwas Geduld. Auf eine Anfrage nach einem Sendetermin antwortet Vox zunächst nicht, bei der letzten Rostocker Folge verstrich zwischen Aufnahmen und Ausstrahlung mehr als ein Jahr.

Von Gerald Kleine Wördemann