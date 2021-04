Sicherheit aus dem Garten: Warum Gewächshäuser rund um Rostock boomen

Rostock

Die Pandemie hat Vieles verändert. Doch soll es an dieser Stelle nicht um geschlossene Geschäfte und Schulen, ausgefallene Partys und Urlaube gehen. Das Virus und seine „Begleiterscheinungen“ werden in vielen Wohngebieten in und um Rostock nämlich dauerhaft, also auch über die Herdenimmunität und somit den Spätsommer hinaus, sichtbare Spuren hinterlassen. In unserer Nachbarschaft zum Beispiel ist Glas momentan gefragt wie wohl noch nie.

Gärtnern unter Glas

Nein, nicht in Form von Flaschen – sondern als Dächer, Wände, Türen. Für Gewächshäuser. Seit einigen Wochen kann ich über Hecken und Zäune hinweg deren neu errichtete Giebel gleich auf mehreren Grundstücken in der Nachbarschaft erspähen. Gewächshäuser! Als ich vor sechs Sommern meine „Zuchtstation“ für Tomaten, Gurken und anderes Schmackhaftes errichtete, wurde ich von eben jenen heutigen (Gewächs-)Häuslebauern noch belächelt. Die gläsernen Gärten seien schließlich der Einbegriff von Spießigkeit. Das hat Corona verändert.

Anbauen statt einkaufen

Seit leer gefegten Klo-Papierregalen in den Supermärkten, Lock- und Shutdowns am Fließband ist offenbar auch meinen Nachbar der Nutzen einer eigenen Gemüse-Produktion bewusst geworden. Unabhängigkeit von globalen Lieferketten, eine eigene Hunger-relevante Infrastruktur wurde neu aufgebaut. Seit sie selbst im Glashaus sitzen, habe ich Ruhe vor den Spöttern. Willkommen im Club, liebe Nachbarn. Gewächshäuser sind spießig – aber sicher!

Von Andreas Meyer