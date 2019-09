Sicherheit für die Unterwelt: So trainieren Rostocker Kanal-Profis

Rostock

Nicht selten steckt die Gefahr unterm Pflaster. Erst im Juli knallte es in Retschow im Landkreis in einem Abwasserkanal. Ausgelaufenes Benzin hatte sich in der Röhre gesammelt und entzündet. Die mächtige Verpuffung ließ Gullideckel abheben und erschreckte die Nachbarn. Jens Schwandt, der in Rostock für die Abwasserkanäle zuständig ist, kennt das Risiko, das dort unten schlummert, genau. Um für alle Fälle gewappnet zu sein, absolvierte der 41-jährige Kanalinspekteur von Nordwasser mit vielen seiner 80 Kollegen am Freitag ein Sicherheitstraining auf dem Gelände des Wasserbetriebs in der Carl-Hopp-Straße.

Im Schnitt klettert Schwandt einmal im Monat in die Rostocker Unterwelt. „Wenn es eine Verstopfung oder ein Leck gibt“, sagt er. Aber er geht nur in die großen Röhren. In den kleinen Kanäle übernehmen Kamera und ferngesteuerter Roboter diese Aufgabe. Die großen, bis zu zwei Meter dicken Rohre gibt es nur in der Nähe des Klärwerks in der Carl-Hopp-Straße, weil hier sämtliches Abwasser aus der Stadt und einem Teil des Umlands zusammenfließt. Nordwasser für 700 Kilometer Kanäle in Rostock und für 1400 Kilometer im Umland zuständig.

Seil und Haken sind Pflicht

Wie man professionell und sicher in den Gully steigt und sicher wieder heraus, das demonstrierte Chris Rauschnik beim Nordwasser-Sicherheitstag. Der Mitarbeiter einer Potsdamer Messtechnik-Firma hatte einen Simulator mitgebracht, mit dem die Rostocker Abwasser-Profis üben konnten, wie sie verletzte Kollegen wieder ans Tageslicht befördern. Fünf verschiedene Übungsschächte hat der Container dafür auf der Oberseite, eine für jeden Kanaltyp. Die Ausstattung erinnert ans Bergsteigen. Die mit Seil und Haken ist Pflicht – an einer Art Dreibein-Stativ, das über dem Gullyloch steht.

Sicherheitstrainer Chris Rauschnik aus Potsdam zeigt Jens Schwandt auf dem Simulator, wie man fachgerecht einen Verletzten fachgericht und sicher wieder zurück ans Tageslicht holt. Quelle: Frank Söllner

Mal eben so hinababsteigen, das geht nicht. Zu gefährlich, meint Rauschnik. Nicht selten seien die Steigbügel morsch, zudem könnten in der Tiefe gefährliche und giftige Gase lauern. Der Fachmann berichtet von einem Kanalarbeiter in Leipzig, der sich selbst in Brand steckte und schwer verletzt wurde. Beim Schweißen hatte er unbeabsichtigt Methangas entzündet, das durch den Kanal zog. Weil der Mann sein Gasmessgerät nicht dabei hatte, hatte er die unsichtbare Bedrohung nicht bemerkt. Ohne Gurte und Sicherungsseil wird das Bergen von Verletzten in solchen Fällen schwierig und gefährlich für die Retter, erklärt Chris Rauschnik.

Übungen künftig jedes Jahr

Der Übungscontainer soll in Zukunft einmal jährlich auf dem Hof bei Nordwasser stehen, kündigt Thomas Maercker an, Sicherheitsbeauftragter des Unternehmens. Nicht dass das so dringend nötig wäre – schlimmere Unfälle gab es jüngerer Zeit bei den Rostocker Kanalexperten nicht. Erst im März ließ sich das Unternehmen nach einem neuen internationalen Sicherheitsstandard zertifizieren, als eines der ersten in Deutschland.

Von Gerald Kleine Wördemann