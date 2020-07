Rostock

Trickbetrüger haben am Mittwoch in Rostock gleich sieben Mal versucht, an das Geld von älteren Menschen zu gelangen. Doch die Rentner waren schlauer: Statt zum Portemonnaie griffen sie zum Hörer – und informierten die Polizei. Diese warnt nun ausdrücklich vor weiteren Versuchen.

In den Fällen am Mittwoch hatten die Täter nach Angaben der Polizei ausschließlich ältere Personen im Alter von 70 bis 97 Jahren an mit Vornamen wie Hilde, Christel oder Albert kontaktiert. Diese seien leicht im Telefonbuch zu finden. Die Anrufe fanden verteilt im gesamten Stadtgebiet statt.

Das sind ihre Maschen

In der Stadtmitte beabsichtigte eine vermeintliche Enkelin eine Wohnung zu kaufen, für die sie das Geld bräuchte und dieses in 40 Minuten abholen wollte. In einem weiteren Fall hatte eine angebliche Sportfreundin vor, sich Geld zu borgen. In einem anderen Anruf wurde eine Kaution in Höhe von 85 000 Euro benötigt.

In Lichtenhagen gab sich die Anruferin als eine Mitarbeiterin einer Lotteriegesellschaft aus und teilte mit, dass der Angerufene seine Rechnungen für sein abgeschlossenes Abo in Höhe von 900 Euro bezahlen soll.

Im Stadtteil Lütten Klein benötigte eine mutmaßliche Enkelin 25 000 Euro, da sie jemanden überfahren hätte. In Dierkow-Neu verlangte eine fingierte Tochter 35 000 Euro von einem der Rentner.

