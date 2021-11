Sieben Menschen bei schwerem Unfall bei Wardow verletzt: Auto geriet in den Gegenverkehr

Rostock

Wie die Polizei am Abend mitteilt, geriet der Ford einer 36 Jahre alten Frau mit ihren drei Kindern an Bord in den Gegenverkehr. Dort prallte sie mit einem entgegenkommenden VW zusammen.

Die 38-jährige Fahrerin des VW und ein elf Jahre altes Kind im Auto wurden bei dem Aufprall schwer verletzt. Die Insassen des Ford wurden leicht verletzt.

Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser nach Rostock und Güstrow gebracht. Zwei Rettungshubschrauber und fünf Rettungswagen waren im Einsatz. Die Straße war über drei Stunden lang gesperrt. Es entstand ein Schaden von geschätzten 40.000 Euro.

Von RND/axl