Neubau am Stadthafen - Sieger-Entwurf gekürt: So soll das neue Archäologische Landesmuseum in Rostock aussehen

Noch ist Mecklenburg-Vorpommern das einzige Bundesland ohne Archäologisches Landesmuseum. Das soll sich ändern: Bis 2030 ist am Rostocker Stadthafen ein Neubau für die Schätze des Landes geplant. Heute wurde entschieden, welches Architekten-Büro in die Umsetzung gehen darf. Was wahrscheinlich ist: Der Sieger-Entwurf wird für Diskussionen sorgen.