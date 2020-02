Die Rostocker St.-Johannis-Kantorei gehört zu den größten Kantoreien Norddeutschlands. Das ist vor allem ein Verdienst des langjährigen Kantors Hartwig Eschenburg. Für sein Engagement erhält der Kirchenmusiker am Montag den Siemerling-Sozialpreis 2020.

Hartwig Eschenburg, Kirchenmusiker, sitzt in seiner Wohnung an einem Flügel. Der Kirchenmusiker wird am 24. Februar mit dem Siemerling-Sozialpreis der Neubrandenburger Dreikönigsstiftung ausgezeichnet. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa