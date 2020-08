Eine 52-jährige Radfahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in Sievershagen bei Rostock getötet worden. Einen Tag später trauert die Familie an Unfallstelle an der B 105. Die Initiative Radentscheid Rostock ruft zur Mahnwache und stellt klare Forderungen auf, um die Sicherheit für Radfahrer zu verbessern.