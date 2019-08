Rostock

Er ist ein Vorbild für Generationen und hat auch in Rostock zahlreiche Bewunderer: Sigmund Jähn flog 1978 für die DDR als erster Deutscher ins All. Obwohl seine Mission gerade einmal sieben Tage, 20 Stunden und 49 Minuten und vier Sekunden andauerte, blieb sie unvergessen. Auch für den Rostocker Hartmut Lindner.

Und das nicht nur, weil Lindner – genau wie Sigmund Jähn – aus dem Vogtland stammt. Der heutige Rostocker ist seit seiner Kindheit fasziniert vom Thema Raumfahrt und hat in seiner Wahlheimat eine Interessengruppe ins Leben gerufen, die auch regelmäßig den Kinder-Raumfahrt-Tag organisiert.

Zweitägiger Besuch für September geplant

Zum zehnjährigen Bestehen machen sich die Raumfahrt-Freunde nun selbst ein Geschenk. Kosmonaut Sigmund Jähn kommt im September für zwei Tage nach Rostock. „Wir hoffen, dass seine Gesundheit weiter gut mitspielt – immerhin ist er auch schon 82“, sagt Lindner mit Blick auf das Alter Jähns. „Wir sind in jedem Fall gut vorbereitet“, erklärt Christel Tröger.

Über einen Freund Sigmund Jähns, der in Brinckmansdorf wohnt, sei der Erstkontakt zustande gekommen. 2013 war der Kosmonaut dann bereits einmal in der Hansestadt. „Seitdem waren wir immer im Gespräch, damit er noch einmal nach Schmarl kommt“, so Lindner.

Nur wenige Karten für öffentliche Gesprächsrunde

Beim geplanten Besuch kommt auch Maja Nielsen mit. Die Schauspielerin und Autorin wird eine Veranstaltung moderieren, bei der auch die interessierte Öffentlichkeit die Chance hat, Jähn zu erleben.

„Am 14. September haben wir eine Gesprächsrunde im Haus 12 in Schmarl geplant, von 10 bis 12 Uhr“, so Lindner. Obwohl sie mit dem Kosmonauten größere Hallen füllen könnten, hätten sich die Raumfahrtfreunde bewusst für das Schmarler Stadtteilzentrum als Veranstaltungsort entschieden. „Weil wir vom Haus 12 auch immer Unterstützung erfahren, genau wie von der Stadtteilmanagerin“, begründet Lindner die Loyalität. Wer eines der begehrten rund 50 Tickets haben möchte, der muss am 3. September ab 10 Uhr in dem Haus, Am Schmarler Bach 1, vorbeischauen. Nur an diesem Tag läuft dort der Kartenverkauf.

Nachfolger für Bewahrung des Materials gesucht

Aktuell sind die Raumfahrtfreunde voll mit den Vorbereitungen des Jähn-Besuches sowie des 5. Kinder-Raumfahrt-Tages beschäftigt, der am 18. Oktober stattfinden soll. „Aber natürlich haben wir auch das Problem der Nachwuchsgewinnung und fragen uns, wer das Material irgendwann einmal übernimmt“, so Lindner.

Peter Schmidt, der sowohl zu den Raumfahrtfreunden als auch zum Briefmarkensammlerverein Hansephil gehört, ist bereits dabei, junge Interessenten anzuwerben. Im Rostocker Freizeitzentrum lädt er regelmäßig ein- bis zweimal im Monat zum Treffen der Jungen Briefmarkensammler der Hansestadt. Für den Besuch des Kosmonauten hat er schon Raumfahrt-Marken rausgesucht.

Im Haus 12 hängt zudem bereits eine Ausstellung mit verschiedenen Bildern und Dokumenten aus dem Leben Sigmund Jähns, die von der Vorbereitungsgruppe rausgesucht und aufgehängt wurden.

Erinnerungen an den Schiffsnamen

Das, was Werner Dopp mit dem Kosmonauten verbindet, passt allerdings an keine Wand: Der Rostocker hat 1978 die Bezeichnung „Fliegerkosmonaut der DDR Sigmund Jähn“ an das zweite DSR-Frachtschiff der Serie Neptun 421 aufgemalt – und das in einem sehr strengen Winter. „Ein ewig langer Schriftzug, aber wir waren stolz auf jeden Buchstaben“, so Dopp heute. Dass Jähn mit seiner Frau Erika zur Taufe kam, sei ein Höhepunkt für die Kollegen der Neptun-Werft gewesen. Das Schiff gibt es längst nicht mehr, doch die Erinnerungen bleiben. Werner Dopp freut sich darauf, den Namensgeber der damaligen Arbeit nun bald zu treffen.

Der Besuch des Kosmonauten in Rostock wird von den Raumfahrt-Freunden ganz sicher ausführlich dokumentiert. Und füllt dann einen weiteren der zahlreichen Ordner, die hoffentlich einmal in gute Hände übergeben werden können.

Mehr zur Autorin

Von Claudia Labude-Gericke