So beschreibt Jähn seine Mission im Weltall

Rostock

Er war der erste Deutsche im All – und die Grundlage dafür hat Sigmund Jähn auf dem Rummel gelegt: „In meiner Heimat im Vogtland gab es das Kirchweihfest und ich war immer der letzte, der es im Karussell am längsten ausgehalten hat“, erzählt der frühere Kosmonaut schmunzelnd. Das sei eine gute Übung gewesen, dass ihm später bei der Ausbildung für den Weltraumflug auf dem Drehstuhl oder in der Zentrifuge nicht schlecht wurde.

Solche und viele weitere Erinnerungen verriet Jähn am Samstag in Rostock. Die Freunde der Raumfahrt aus Schmarl hätten für den Vortrag noch weit mehr als die gut 50 Karten verkaufen können, die innerhalb von Minuten weg waren. Aber man hatte sich bewusst für das Haus 12 als Veranstaltungsort entschieden, weil die Gruppe dort für ihre Treffen ein Zuhause gefunden hat.

Begegnung mit einem Idol

Dass Sigmund Jähn immer noch Generationen fasziniert, zeigte sich im Publikum. In der ersten Reihe lauschten Kinder gebannt, was er vom All erzählte. Die Erwachsenen waren an diesem Tag aber noch viel aufgeregter als der Nachwuchs. „ Sigmund Jähn ist mein Idol. Was er für die Menschheit geleistet hat, ist unvergessen“, sagt Edgar Brüdgam, der sogar ein Geschenk mitgebracht hatte – eine Seekarte vom Rostocker Hafen.

Zur Galerie Er war der erste Deutsche im All – in Rostock erzählte Sigmund Jähn von seiner Weltraummission.

Die Verbindung zwischen Jähn und Rostock ist neben den Besuchen nämlich ein Schiff der DSR, das den Namen des Fliegerkosmonauten trug. Werner Dopp war zum Vortrag gekommen, um dem Mann die Hand zu schütteln, dessen Namen er einst auf der Neptun Werft an den Frachter pinselte. Gerhard Schultz hat 1962 seine Lehre bei der DSR begonnen. Auf dem Frachter namens Sigmund Jähn war er zwar nie – dafür hat er jetzt, im Ruhestand, ein Bild davon gemalt und am Samstag dem Namensgeber überreicht.

Erdbeobachtung als Lieblingsaufgabe

Von all den Gesten, Geschenken und der Bewunderung, die ihm entgegen schlug, war Jähn sichtlich gerührt. „Ich fühle mich wie am Geburtstag“, flüsterte er zu Maja Nielsen. Die Autorin hatte einst ein Buch über ihn geschrieben und ihm schon dafür viele Erinnerungen entlockt. Am Samstag tat sie das auch in Rostock.

Zum Beispiel, welche Aufgabe ihm bei der siebentägigen Mission im All am besten gefallen hätte. „Die Erdbeobachtung – ich habe mir, wenn es möglich war, immer die Sonnenaufgänge angeschaut und mich gefreut, was das doch für ein außergewöhnlicher Arbeitsplatz ist, den ich erwischt habe“, so der 82-Jährige. Immerhin 16 Mal würde das innerhalb eines Tages passieren, wenn man das Ganze aus dem Weltraum beobachtet.

Autogramme und ein Lächeln von früher

Angst hätte er vor seinem Weltraumflug nicht gehabt. Nicht mal kurz vor Start der Rakete. „Ich habe mir eingeprägt, dass Angst der Sache nicht dient. Und wenn man in so einem Moment sagt ,Ich bleib lieber unten’, dann ist man fürs Leben blamiert.“

Wenn er solche Dinge sagt, lässt das dazugehörige Grinsen Jähn viel jünger aussehen, als er ist. Er weiß, wie viel sein Kommen den Zuhörern bedeutet, hat sich schick gemacht und nimmt sich Zeit für die Besucher, gibt Autogramme. Nicht nur sein Aussehen ähnelt den Bildern von früher – seine Unterschrift dauert zwar jetzt einen Moment, gleicht aber der aus Zeiten seiner großen Mission. Das zeigt unter anderem ein Buch des Ehepaares Brüdgam, die damals ein Autogramm bekamen und sich am Samstag noch ein weiteres direkt darunter holten.

Harte Landung in der Steppe

Hannah Klünder kam es eher auf Informationen aus erster Hand an. Die Zehntklässlerin schreibt für die Schule eine Facharbeit über Sigmund Jähn und nutzte die Chance, ihn persönlich zu befragen. Zum Beispiel über die unterschiedliche Wahrnehmung seiner Person in den beiden Teilen Deutschlands. „Mitflieger in der Russenrakete“ hätten sie ihn im Westen genannt, erzählte Jähn. Das hätte ihn jedoch nicht beeinflusst. Aber „Volksheld“, wie in der DDR betitelt, wolle er auch nicht gern genannt werden.

Jähn wirkt bescheiden, wenn er von seiner Lebensleistung erzählt. Dabei erinnert er sich noch genau und an viele Details – wie die Landung in der kasachischen Steppe. Erst seien sie vor starkem Wind gewarnt worden, sollten dann aber doch landen wie geplant. „Es hat ganz schön gekracht“, erzählte Jähn, der sich bereits als Jagdflieger einmal aus einem Flugzeug katapultieren musste.

Beeindruckt vom Forschergeist der Jugend

Schon im Nachgang seiner Mission hätte Jähn darauf hingewiesen, wie wichtig der Schutz der Erde ist. Auch heute noch warnt er davor, dass jede Nation eigene Raketen ins All schickt oder gar Superreiche meinen, den Tourismus ins Weltall bringen zu müssen. Beeindruckt zeigte sich Jähn vom Vortrag zweier junger Rostocker, die daran arbeiten, Weltraumschrott direkt im All zu recyceln und so nicht nur Geld, sondern vor allem Ressourcen zu sparen. Adrian und Nora haben damit bereits „ Jugend forscht“ gewonnen und arbeiten nun an der praktischen Umsetzung der Idee.

Wertschätzung von Alexander Gerst

Was Sigmund Jähn bewegt, ist nicht nur die Wertschätzung vieler Menschen aus der Bevölkerung, sondern auch die von einem seiner Nachfolger. Alexander Gerst setzte durch, dass Jähn bei seinen beiden Weltraumstarts dabei sein durfte und erwähnte öffentlich, dass die deutschen Astronauten heute auf Jähns Schultern ins Weltall fliegen.

Ob er selbst noch einmal mitfliegen würde? „Ich wäre sicher nicht mehr so hilfreich, aber immerhin auch nicht gefährlich, da ich weiß, was ich nicht drücken oder anfassen darf“, erklärte der erste Deutsche im All.

Mehr zum Autor

Von Claudia Labude-Gericke