Papendorf

Die Sonne glitzert auf dem Wasser. Das Schilf wiegt sich in einer Brise. Ausgelassen spielen Kinder im seichten Uferwasser. Auf der sattgrünen Liegewiese dösen Sonnenbader auf ihren Handtüchern. Idylle pur, doch die trügt. Denn jene, die sich an heißen Sommertagen im Sildemower See abkühlen, erhitzen im Dorf die Gemüter.

„Das hier ist ein schönes Fleckchen und genau das ist das Problem“, sagt Bürgermeister Jürgen Ahrens. Denn sobald die Temperaturen steigen, geht’s am Ufer heiß her. Badegäste bevölkern die Liegewiese. Stehpaddler, Schwimmer und planschlustige Kinder zieht’s an beziehungsweise auf den See.

Bauer wird ausgebremst

Rettungsschwimmer sind dagegen weit und breit nicht in Sicht, denn die Badestelle ist unbewacht. Dafür reihen sich entlang der Seestraße Autos wie eine Perlenschnur auf. Problem: Bis auf vier Stellplätze herrscht hier Parkverbot. Das scheint viele nicht zu scheren. Autos blockieren die Feuerwehrzufahrt zum See. Die ohnehin schmale Seestraße wird zum Nadelöhr, durch das Sildemower hindurch müssen.

Das glückt nicht jedem: Der ortsansässige Bauer sei hier schon oft ausgebremst worden, berichtet Ahrens. Wie auf’s Stichwort taucht der Landwirt mit Trecker samt Anhänger auf. Er will seine Felder bestellen, die rings um Sildemow liegen.

Ein Traktor muss auf den Gehweg ausweichen, um sicher an den falsche parkenden Autos vorbeizukommen. Quelle: M. Börner

Doch an einer der Einbuchtungen, die den Verkehr auf der Seestraße entschleunigen sollen, ist erst einmal Endstation. Gegenverkehr. Heute löst sich der Stau schnell auf. „Manchmal steht er hier eine halbe Stunde, weil derjenige, der den Weg zugeparkt hat, weit draußen auf dem See schwimmt“, sagt Bürgermeister Ahrens. „Alles Arbeitszeit, die ihm verloren geht.“

Wer sich beschwert, wird beschipmft

Probleme anderer Art hat Martin Düwel. Rücksichtslose Badegäste parken ihre Autos so dicht an seiner Hecke, dass zwischen Strauch und Wagentür kein Blatt mehr passt. Das Grundstück von Düwels Elternhaus grenzt an die Liegewiese. „An den Ärger haben wir uns fast schon gewöhnt. Vor zehn Jahren war’s dreimal so schlimm wie jetzt. Trotzdem: An manchen Tagen ist es katastrophal. Aber sagen kannst du nichts, sonst wirst du gleich beschimpft.“

Beliebt bei Badern und Anglern Der Sildemower See liegt südlich des Papendorfer Ortsteils Sildemow. Am Nordende, an der Zufahrtsstraße nach Sildemow, gibt es eine unbewachte Badestelle mit Liegewiese. Der See ist sowohl bei Badegästen als auch Anglern beliebt. Aktuell wird die Badewasserqualität als ausgezeichnet bewertet. Im vergangenen Sommer dagegen wurden Blaualgen festgestellt.

Die Erfahrung hat auch Jürgen Ahrens gemacht. „Sagenhaft, welche Beleidigungen man sich anhören muss. Das geht bis zur Androhung von Gewalt. Da überlegt man sich zweimal, ob man was sagt.“ Auch die Anlieger müssten sich Dreistigkeiten gefallen lassen: Im nahen Friseursalon wollten sich Badegäste erleichtern, auch bei Privatleuten sei schon nach einer Toilette gefragt worden.

Denn ein WC fehlt an der Badestelle. Aus gutem Grund. Sind solche Anlagen, wie sie in der Rechtssprechung heißen, vorhanden, muss ein Bademeister her. Schon der Fahrradständer müsste eigentlich weg, sagt Ahrens. „Wenn sich hier jemand verletzt, steh’ ich mit einem Bein im Knast.“

Vier Parkplätze sind vor dem See, für zwei Stunden zum Parken der Pkw. Quelle: Martin Börner

Anlass zu der Sorge gibt ihm ein Urteil aus Hessen. Dort wurde in diesem Jahr ein Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt, nachdem 2016 drei Kinder in einem nicht gesicherten Dorfteich ertrunken waren. Seither sind Kommunen bundesweit verunsichert, wie sie mit Teichen und Badestellen umgehen sollen.

„Theoretisch müsste ich den ganzen See einzäunen“, sagt Ahrens. „Aber das will ich nicht. Außerdem hätte ich dann wohl alle Sildemower gegen mich.“ Die kühlen sich nämlich selbst auch gern im See ab. Unterschied: „Sie kommen abends mit ’nem Handtuch über der Schulter, schwimmen eine Runde und gehen dann wieder nach Hause.“ Im Gegensatz zu manchem, der von außerhalb kommt.

An lauen Sommerabenden gehe es erst richtig rund, beklagt der Bürgermeister und berichtet von Jugendlichen, die ausgelassen am Ufer feiern. „Das geht manchmal bis nachts um drei.“ Die Folgen zeigen sich am nächsten Morgen: Müll. „Der Bauhof muss hier jeden Tag klar Schiff machen“, so Ahrens. Schon des Nachts gibt’s Ärger. Der Lärm schalle quer durchs Dorf und bringe viele Einwohner um den Schlaf, so Ahrens.

Ein Wachdienst käme an den Wochenenden in unregelmäßigen Abständen vorbei. Der rufe die Störenfriede aber nicht zur Ordnung, sondern melde nur die gravierendsten Vorfälle an die Polizei. Tagsüber ist der Ordnungsdienst zuständig. „Zwei Außendienstler, die für sieben Gemeinden zuständig sind“, erklärt Ahrens. Das Problem mit den Wildparkern lasse sich so nicht lösen.

Nicht nur der hinterlassen Müll sorgt für Ärger. In Zeiten von Corona werden auch die Hygiene-Regeln immer wieder missachtet. Quelle: Martin Börner

An diesem Nachmittag sind es fast ausschließlich Autos mit Rostocker Kennzeichen, die parallel zur Straße parken. Nicht verwunderlich, sagt Ahrens. In der Hansestadt gelte der See als Alternative zur Ostsee. „Aber das ist er nicht.“ Ihn ärgere besonders, dass Makler Wohnungen in der Rostocker Südstadt explizit mit der Badestelle bewerben und so für noch mehr Zulauf am See sorgen.

Was also tun? Jürgen Ahrens zuckt mit den Schultern. „Wir sind mit unserem Latein am Ende.“ Eine Möglichkeit gäbe es noch: Der Bürgermeister will prüfen, ob sich ein komplettes Halteverbot für die Seestraße erwirken lässt. Dann wäre bei Verstößen schnell der Abschleppdienst zur Stelle. Vielleicht hätte das einen erzieherischen Effekt, überlegt Ahrens. Bis dahin will er weiter an die Vernunft appellieren. „Ich verstehe, dass die Leute hier baden wollen. Aber dann sollen sie zumindest mit dem Rad kommen.“

Von Antje Bernstein