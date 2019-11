Silly rockt in spannender Besetzung in Rostock

Rostock

Zehn Konzerte umfasst die derzeitige Silly-Analog-Tour. Und an jedem Abend steht ein anderes Album im Mittelpunkt der Show – in Rostock war es „Bataillon d'Amour“. Ein spannendes Konzept also, das jedes Konzert zu etwas Besonderem macht. Da hatte das Publikum in Rostock auch noch das Glück, mit „Bataillon d'Amour“ einen Klassiker live hören zu können, umrahmt von weiteren Hits.

Im ausverkauften Moya spielte die Band am Freitagabend vor mehr als 800 Besuchern. Die Neuerung in diesem Jahr: Sängerin Anna Loos ist nicht mehr mit dabei, stattdessen sind Julia Neigel und Anna R. an Bord. Letztere kennt man insbesondere von Rosenstolz. Die beiden Sängerinnen teilten sich die Silly-Songs auf, Julia Neigel war mehr für das Rockige zuständig und Anna R. eher für das Sanfte.

Bildergalerie: So schon war das Silly-Konzert im Rostocker Moya

Zur Galerie Am Freitagabend ist die Band Silly auf der Rostocker Kulturbühne „Moya“ aufgetreten. 800 Besucher feierten mit den Musikern um Julia Neigel und Jäcky Reznicek zu den rockigen Songs.

„Bataillon d'Amour“ wurde zum Beispiel von Anna R. gesungen, „Ich sag nicht ja“ oder „Alles wird besser“ von Julia Neigel. Das brachte Abwechslung ins Repertoire. So bekamen die Songs neues Leben, besonders die Klassiker. Und die Silly-Kernmannschaft, bestehend aus Uwe Hassbecker (Gitarre), Jäcky Reznicek (Bass) und Ritchie Barton (Keyboards), spielte kompetent wie immer. Ein ganz besonderer Abend, für das Publikum natürlich und für die Musiker wohl auch.

Von Thorsten Czarkowski