Silvester müssen wir erneut auf großes Feuerwerk und ausgelassene Partys verzichten. Raketen und Co. fallen aus, dafür lassen viele in Mecklenburg-Vorpommern zum Jahreswechsel die Korken knallen und stoßen mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr an.

Wer statt Schaumweinen bekannter Marken Perlendes aus der Heimat trinken möchte, greift zu Sekt aus MV. Die OZ hat vier Vorschläge für einen prickelnden Start ins neue Jahr.

Schaumwein-Shoppen in Rostock und Doberan

Frank Schollenberger, der in Rostock und Bad Doberan eine Weinhandlung führt, will seine Kundschaft mit seiner Sekt-Eigenmarke „Schollenberger“ auf den Geschmack bringen. Diese ist sowohl als Rosé als auch in den Varianten trocken und brut erhältlich. Je nach Sorte kostet die 0,75-Liter-Flasche 6,95 beziehungsweise 9,98 Euro.

Wer sich damit eindecken möchte, kann auch am 31. Dezember noch zuschlagen: Silvester sind die Läden in Rostock und Bad Doberan von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Da die Weinhandlung zum Lebensmitteleinzelhandel gehören, ist sie von den G-Regeln ausgenommen. Heißt: Shoppen ist hier auch ohne Impf-, Test- oder Genesenennachweis möglich.

Blattgold-Prickel von Till Lindemann

Prickelndes mit Promi-Faktor tischt Rammstein-Sänger Till Lindemann auf: Der gebürtige Rostocker hat mit seinem Label „Doktor Dick“ den Schaumwein „Golden Shower“ auf den Markt gebracht – inklusive Blattgold-Flitter. Zu haben ist der Tropfen unter anderem im Onlineshop auf www.doctordick.de für 15,95 Euro für die Dreiviertelliter-Flasche.

Kleiner Wermutstropfen: Der Sekt wird nicht in MV produziert und die Lieferdauer beträgt mindestens fünf Tage – ist also quasi eher ein Neujahrsknaller für Spätzünder.

Flaschengärung aus Wismar

Die Hanse-Sektkellerei Wismar ist die nördlichste Sektkellerei Deutschlands. Im „Alten Gewölbe“ reifen Editions-Sekte heran. Dafür werden Grundweine aus der Pfalz im Flaschengärverfahren zu verschiedensten Schaumweinen ausgebaut. Im Einzelhandel finden Sektfans die Traditionsmarke „Schweriner Burggarten“ und die „Vipa“.

Wer es spezieller mag, kauft direkt in der Kellerei oder ordert online: Auf www.hanse-sektkellerei.de sind zum Beispiel der „Hanse Sekt halbtrocken“ (6 Euro/0,75 l) oder der feinperlige Riesling-Sekt „Wismar Edition“ (12,50 Euro/0,75 l).

Piccolos und Sekt-Pakete aus Schwechow

Die Schwechower Brennerei hat sich mit Obstlern und Geist einen Namen gemacht, keltert aber auch Sekte. Das Sortiment im Onlineshop www.schwechower.de hat für jeden Durst etwas parat: Wer in kleiner Runde feiert, greift zur 0,75-Liter-Flasche, für größere Partys werden Sekte im Sechs-Flaschen-Paket angeboten und wer partout nicht teilen möchte, kann zum halbtrockenen Schwansee-Sekt in der Piccoloflasche (3,95 Euro/0,2 l) greifen.

Käufer mögen’s offenbar bunt im Glas: Aktueller Bestseller ist der Schwansee-Sekt Rosé (5,95 Euro/0,75 l). Wer den Sekt-Einkauf verschwitzt hat, Silvester aber nicht auf dem Trocknen sitzen möchte, kann sich kurz vor dem Jahreswechsel noch im Hofladen in Schwechow eindecken: Laut aktuellen Öffnungszeiten ist Donnerstag und Freitag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Ob im Fachhandel oder im Supermarkt: Wer Sekt kauft, sollte auf das Etikett schauen. Steht „Flaschengärung“ darauf, handelt es sich um Winzersekt. Der hat Experten zufolge einen intensiveren Geschmack als Sorten, die in großen Tanks hergestellt wurden. Laut Stiftung Warentest muss guter Sekt nicht teuer sein: Sehr gute Schaumweine gibt es demnach schon ab 9 Euro.

Von Antje Bernstein