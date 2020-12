Rostock

Not macht erfinderisch: Um die Corona-Auflagen an Silvester zu umgehen, denken manche offenbar über illegale Alternativen nach. Weil Kneipen geschlossen und private Partys verboten sind, wolle er sich mit 10 bis 15 Freunden in der S-Bahn treffen und einfach ein paar Stunden durch die Gegend fahren, sagte ein Rostocker kürzlich in einem privaten Gespräch.

Klar, er wisse, dass dies ein Verstoß gegen die Rechtslage ist und den Beteiligten ein Bußgeld droht. Immerhin: Sie wollen alle den Sicherheitsabstand einhalten, selbstverständlich wie vorgeschrieben Masken tragen und sich wie ganz normale Fahrgäste verhalten, wenn Bahn-Mitarbeiter und andere Reisende in der Nähe sind.

Auch für die Bahn AG ist die Situation zum Jahreswechsel im Corona-Lockdown neu. „Wir verstärken den Personaleinsatz und führen regelmäßige Kontrollen durch“, sagte eine Sprecherin. In der Silvesternacht gelte immer schon eine erhöhte Sicherheitsstufe – auch in diesem Jahr, trotz Feier- und Böllerverboten. In der Rostocker S-Bahn sollen deshalb mehr Mitarbeiter der Bahntochter DB Sicherheit auf Streife gehen.

Fahrkartenautomaten werden abgeschaltet

Bei der RSAG hat man ebenfalls Vorkehrungen getroffen. Die beschränken sich zu Silvester aber vorrangig auf das Geschehen in den Bahnhöfen und an den Haltestellen und weniger auf die Fahrzeuge. Um Beschädigungen durch Böller an den 30 000 Euro teuren Fahrkarten-Automaten zu verhindern, werden etwa die Geräte von Mittwoch an bis zum Neujahrstag abgeschaltet und der Ausgabeschacht verschlossen.

Dass ihre Fahrzeuge als Ausweich-Treffpunkt missbraucht werden, hat die RSAG auch schon erlebt. Während des ersten Lockdowns im Frühjahr sorgte immer wieder eine Gruppe Jugendlicher in den Bussen der Linie 31 im Rostocker Nordwesten für Probleme. Die Schüler waren aggressiv, beanspruchten den hinteren Teil der Fahrzeuge für sich und belästigten andere Fahrgäste. Es war die Zeit, in der an den Schulen kein Präsenzunterricht stattfand.

Busse und Bahnen fahren bis 2 Uhr morgens

„Solange sie einen gültigen Fahrausweis vorzeigen können, ist es nicht so leicht, etwas dagegen zu unternehmen“, sagt RSAG-Sprecherin Beate Langner. Die Fahrer konnten das Problem nicht ohne zusätzliche Unterstützung lösen. Das gelang erst durch den Einsatz von Kontrolleuren und Sicherheitsmitarbeitern.

Silvester gilt wie in den Vorjahren auf allen Linien der RSAG bis 20 Uhr der Samstag-Fahrplan. Danach fahren die Straßenbahnlinien 1, 3, 5 und 6 sowie die Buslinien 17, 18, 23, 25, 31, 36, 38, 45 und 49 nach den Taktzeiten des regulären Abendverkehrs. Eine Ausnahme ist die Buslinie 36, die alle 15 Minuten von der Mecklenburger Allee nach Warnemünde an den Strand fährt. Die Fledermauslinien F1 und F2 sind bis 2.30 Uhr unterwegs, und zwar im 30-Minuten-Takt. Der Fährverkehr zwischen Kabutzenhof und Gehlsdorf wird am Silvestertag eingestellt.

Von Gerald Kleine Wördemann