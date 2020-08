Gerade erst haben Bund und Länder das grundsätzliche Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen bis Jahresende verlängert. Doch was ist mit Silvester? Rostock will da Vorreiter sein: Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen will Raketen und Böller verbieten.

In der Silvesternacht feierten in den vergangenen Jahren tausende Menschen im Rostocker Stadthafen. Dieses Jahr will die Stadt die längste Nacht des Jahres in geordnete Bahnen lenken. Quelle: OVE ARSCHOLL