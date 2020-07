Rostock

Im Rostocker Doppelmordprozess gegen einen 39-Jährigen, dem die Tötung seiner Eltern am Silvestertag 2019 vorgeworfen wird, mussten am Donnerstag am Landgericht der Hansestadt drei Polizeibeamte als Zeugen aussagen. Der erste Beamte aus dem Revier Reutershagen schilderte, wie er den Auftrag bekam, den heute angeklagten Marko W. zur Blutabnahme und in die Gewahrsamszelle zu bringen. Der 39-Jährige wollte sich damals zur Tat äußern, verzichtete sogar auf einen Rechtsbeistand.

W. gab dem Polizisten am Silvestertag gegenüber an, die ganze Nacht wach gewesen zu sein. „Er konnte nicht schlafen, stand dann gegen 4 Uhr auf und ging ins Schlafzimmer seiner Eltern“, erinnerte sich der 31-jährige Polizist. Weiter beschrieb W. damals, dass er dann ein Jagdmesser genommen, auf seinem schlafenden Vater gekniet und mehrmals auf ihn eingestochen habe. Die Mutter sei dann wach geworden. Auch auf sie stach er so lange ein, bis sie starb.

Anzeige

Angeklagter trank literweise Bier vor Geständnis

Damals gab W. zu Protokoll, dass sein Vater während der Tat noch strampelte, um sich zu wehren. Seine getötete Mutter, die auf dem Boden des Schlafzimmers lag, wollte er noch ins Bett zerren, was ihm jedoch misslang. Nach der Tat wechselte er die blutverschmierte Kleidung, reinigte sein Gesicht von Blutspritzern und stellte sich nach 4,5 Litern Bier auf dem Polizeirevier Dierkow.

Weitere OZ+ Artikel

Bildergalerie: Silvestermord 2019 – Angeklagter gesteht Tötung seiner Eltern

Zur Galerie Am Dienstag hat ein 39-Jähriger in Rostock gestanden, dass er seine Eltern ermodert hat. Er stach mehrmals auf sie ein.

Polizei schickt Marko W. zunächst wieder weg

„Er war ruhig und gefasst, ohne Emotionen“, erinnert sich der Beamte. „Er gab an, schon lange den Wunsch gehabt zu haben, seine Eltern zu töten. Seine Hemmschwelle war in dieser Nacht niedriger als sonst“, führt der 31-Jährige fort, der Marko W. „ungepflegt, mit fettigen Haaren und mit Rauschebart“ in Erinnerung hat.

Lesen Sie auch: Brüder sagen im Rostocker Silvestermord-Prozess aus: „Es war klar, dass es knallen wird“

Pikant: Als der 39-Jährige am Silvestertag zum Dierkower Revier kommt und den Doppelmord melden möchte, glaubt ihm die Polizei zunächst nicht und schickt ihn wieder weg. „Er saß dann eineinhalb Stunden vor der Wache auf einer Bank, ehe ein Streifenwagen auf den Hof fuhr. Diesen Beamten sagt er dann noch einmal, dass er gern einen Mord melden würde“, so die Erinnerung des Beamten. Erst jetzt glaubte ihm die Polizei.

„Was er gesagt hatte, war tatsächlich auch Realität“

Ein Beamter des Dierkower Reviers nahm den Schüssel von W. damals entgegen und musste zur Wohnung, um den Wahrheitsgehalt der Aussage zu überprüfen. „Ich habe die Wohnung geöffnet und im Schlafzimmer zwei Leichen gefunden“, beschreibt der Zeuge. Auch er hat den Doppelmörder als „ruhig und kooperativ“ in Erinnerung: „Er war auf der Höhe seiner geistigen Kräfte.“

Lesen Sie auch: 39-jähriger Rostocker gesteht Mord an seinen Eltern: „Und dann kam diese Wut hoch“

Seine Streifenpartnerin war die dritte Zeugin an diesem Prozesstag. „Beide Leichen waren mit Blut überströmt, das gesäuberte Messer fanden wir im Wohnzimmer“, beschreibt sie. Auch ihr Eindruck vom Angeklagten deckt sich mit dem ihrer Kollegen: „Er machte einen sehr gefassten Eindruck und wirkte sehr orientiert.“ Und: „Er bat uns, doch mal in der Wohnung nachzuschauen. Was er gesagt hatte, war tatsächlich auch Realität.“ Der Prozess geht am kommenden Mittwoch weiter.

Von Stefan Tretropp