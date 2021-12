„Silvesterspaziergänge“ angekündigt: Polizei in MV ist vorbereitet

Rostock/Neubrandenburg

Trotz Böllerverbot könnte die Silvesternacht 2021 hitzig werden. Denn es sei davon auszugehen, dass Gegner der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen auch an diesem Abend auf die Straße gehen. „Wir rechnen stark mit sogenannten ‚Spaziergängen‘ in vielen Städten“, sagte Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

In Sachsen und Berlin hatten Vertreter der Querdenker-Szene entsprechende Märsche angekündigt. Auch über den Instant Messaging Service Telegram wird dazu aufgerufen, sich am Silvesterabend um 22 Uhr vor dem Rathaus zu treffen – „in jeder Stadt“.

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ist entsprechend vorbereitet. Angemeldete Demonstrationen für den 31. Dezember gibt es laut Sprecherin Sophie Pawelke im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock zwar nicht, „über den Jahreswechsel sind wir aber sowieso verstärkt im Einsatz“.

Auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg seien keine Aufzüge für den letzten Tag des Jahres angemeldet, sagte Sprecherin Nicole Buchfink. Doch könnten jederzeit auch spontan Kräfte in den Dienst berufen werden.

Große Partys und Feuerwerk in einigen Bereichen verboten

Gut zu tun haben dürfte die Polizei zum Jahreswechsel ohnehin. Denn gemäß der aktuell geltenden Corona-Landesverordnung sind große Zusammenkünfte und das Zünden von Feuerwerken auf öffentlichen Plätzen verboten. Welche das genau sind, haben die Landkreise und kreisfreien Städte festgelegt.

In der Hansestadt Rostock sind das beispielsweise der Stadthafen sowie die Promenade und der Strand in Warnemünde. Auch der Landkreis Rostock hat viele Küstenabschnitte zum Sperrgebiet für große Partys und Feuerwerke erklärt. Wer sich nicht daran hält, muss mit empfindlichen Geldstrafen bis zu 25 000 Euro rechnen. Kontrollieren sollen das Geschehen Polizei und die zuständigen Ordnungsämter.

Zum wiederholten Male hatten sich in dieser Woche Menschen in mehreren Städten des Landes zu Protesten gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und die Spaltung der Gesellschaft getroffen. In Rostock zogen am Montag laut Angaben der Polizei 6500 Personen durch die Stadt, in Schwerin waren es rund 2700.

