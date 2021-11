„Simpleclub“ in Rostock: Schule wird Vorreiter für digitale Lehre

Rostock

Sie sind Stars der digitalen Bildung, über zwei Millionen Menschen nutzen monatlich ihr Angebot und in Rostock beginnen sie ihren Versuch, die konventionelle Schullehre zu revolutionieren: Alexander Giesecke und Nicolai Schork sind die Gründer der digitalen Lernplattform „Simpleclub“. Mit der Don-Bosco-Schule starten sie nun ein auf zwei Jahre angelegtes Projekt, in der sie ihre Lern-App für den Einsatz im Unterricht verbessern und das Schulbuch personalisieren und digitalisieren wollen.

„Ich hatte wirklich Probleme, mich mit der Situation anzufreunden“, sagt Paula Krafft über die Lernsituation im Corona-Lockdown. Die 18-Jährige ist überzeugt, dass – so viele Möglichkeiten es auch gibt – der Präsenzunterricht nicht ersetzt werden kann. „Vor allem mit Mathe hatte ich so meine Probleme. Es war auch einfach immer verlockend, sich mit anderen Dingen abzulenken.“ Was ihr jedoch geholfen hat war „Simpleclub“. Über deren Youtube-Kanal haben sie und ihre Freundin Johanne Martmer sich in verschiedenen Fächern digitale Hilfe gesucht.

Alexander Gieseke erklärt die App Simpleclub vor Elftklässlern der Don-Bosco-Schule. Quelle: Ove Arscholl

Mit Künstlicher Intelligenz zu personalisiertem Lernerfolg?

Nun kam die Hilfe aus dem Netz direkt in die Schule. Denn am 20. November waren die Gründer von „Simpleclub“ zu Gast in der Rostocker Don-Bosco-Schule. In einem Pilotprojekt soll erstmals der unterrichtsbegleitende Einsatz der Lern-App erprobt werden. Lehrerinnen und Lehrer können von nun an Lernvideos und Übungen des Digitalangebotes im Unterricht einbinden. Darüber hinaus können die Schüler auch von Zuhause im gleichen System weiterlernen und Übungsaufgaben zur Vertiefung des Wissens in ihrem eigenen Tempo lösen. Das selbsternannte Ziel der Gründer: Das Schulbuch digitalisieren und personalisieren.

Die Geschichte von „Simpleclub“ Bereits 2012 haben Alexander Giesecke und Nicolai Schork mit dem Youtube-Kanal „TheSimpleMaths“ begonnen aus der Schule heraus digitale Hilfestellungen in Mathematik zu geben. Nach und nach erweiterten sie das Angebot um verschiedene Fächer und gründeten 2015 ihre erste GmbH. Heute finden Nutzerinnen und Nutzer zu allen Themen über 10 000 Videos auf den jeweiligen Portalen. 2019 brachten sie ihre „Simpleclub“-App auf den Markt. Seither haben sie ihr Angebot auch auf Auszubildende ausgeweitet. Künftig sollen außerdem Studenten von „Simpleclub“ profitieren. Für das Unternehmen der beiden Gründer arbeiten heute über 120 Festangestellte.

Eine künstliche Intelligenz geht nämlich auf die Bedürfnisse des einzelnen Schülers ein. Bio- und Chemielehrerin Maria Kamerer erhofft sich dadurch einen weiteren Schritt in Richtung des individualisierten Unterrichts. „Am Ende soll jeder Schüler seinen ganz eigenen Plan erhalten“, sagt sie.

Don-Bosco-Schule deutschlandweiter Vorreiter

Wie die Kooperation zu Stande gekommen ist und warum gerade die Don-Bosco-Schule die erste Schule deutschlandweit ist, die hier Pilot für eine digitale Schule ist? „Schulleiter Gert Mengel ist sehr bekannt in der digitalen Bildungsszene. Durch seine beiden Podcasts sind wir auf ihn aufmerksam geworden“, sagt Gründer Nicolai Schork.

Der Kontakt war schnell hergestellt. „Vor drei Wochen ist ’Simpleclub’ auf mich zugekommen. Und ich wollte für den Fall eines weiteren Lockdowns meinen Schülerinnen und Schülern die maximale Unterstützung bieten – vor allem denen, die bald ihr Abitur machen wollen“, sagt Schulleiter Gert Mengel. Die finanziellen Mittel aus dem Landesfonds waren aber bereits ausgeschöpft. „Wir haben einen Sponsor gewinnen können und Unterstützung vom Schulverein erhalten.“

Eine Schule für den Feldversuch

Vorerst profitieren nur die elften und die zwölften Klassen vom vollen Umfang der App. Zukünftig wünscht sich der Schulleiter, dass das Projekt im wahrsten Sinne des Wortes „Schule macht“ und auch von anderen Klassenstufen genutzt werden kann. Die Voraussetzung ist, dass jeder Schüler ein Smartphone, Tablet oder Laptop besitzt. „Ab der Konfirmation oder der Jugendweihe besitzen eigentlich alle ein entsprechendes Endgerät. Maximal fünf Prozent haben so etwas nicht. Die bekommen dann etwas gestellt“, sagt Maria Kammerer. Außerdem muss die Schule über WLAN verfügen – an der Don-Bosco ist dies seit drei Wochen der Fall.

Die App Simpleclub ermöglicht virtuelle Experimente in gewohnter Umgebung. Quelle: Ove Arscholl

Profitieren sollen jedoch nicht nur die Schüler sondern auch „Simpleclub“ selbst. Denn mit den Rückmeldungen der Schule wolle man die App verbessern. Außerdem sollen im Feldversuch neue Elemente erprobt werden. Neuestes Projekt: Experimente mittels „Augumented Reality“ veranschaulichen. Dabei registriert die Kamera des Smartphones die Umgebung und projiziert Objekte auf den Bildschirm der Schüler, mit denen etwa chemische Vorgänge deutlich gemacht werden können – virtuelle Experimente in gewohnter Umgebung also. Ein Chemieraum ist dafür nicht mehr zwingend erforderlich.

Von Moritz Naumann