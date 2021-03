Rostock

Vor der Auswärtspartie des FC Hansa am Montagabend (19 Uhr) gegen Türkgücü München steht bereits das nächste Heimspiel der Rostocker im Fokus. Zum Ostderby gegen den Halleschen FC sollen am 20. März die Zuschauer ins Ostseestadion zurückkehren. Es wäre das erste Spiel im deutschen Profifußball mit Zuschauern seit viereinhalb Monaten.

Vorher muss die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern allerdings noch grünes Licht für das bundesweit bisher wohl einzigartige Pilotprojekt geben. Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie viele Zuschauer dürfen ins Stadion?

„Wir möchten beim ersten Mal 777 Leute reinlassen“, sagt Klubchef Robert Marien. Hinzu kommen etwa 50 Vereinsmitarbeiter und Medienvertreter, der sogenannte „arbeitende Kreis“.

Wie werden die wenigen Tickets verteilt?

Die Eintrittskarten gehen nicht in den freien Verkauf und werden auch nicht verlost. Dabei sein dürfen Dauerkartenbesitzer – Einzelpersonen, Firmen, Sponsoren. Ganz wichtig: Es dürfen nur Rostocker Bürgerinnen und Bürger ins Stadion. Menschen aus anderen Landkreisen bleiben erst mal außen vor.

Warum werden nur so wenige Besucher zugelassen?

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte sein Ziel verkündet, 3000 Zuschauer zum Spiel gegen Halle ins Stadion bringen zu wollen. Tatsächlich wird es aber nur rund ein Viertel sein.

Man sei „extrem zurückhaltend“, sagt Marien und erklärt das so: „Das hat auch was mit Verantwortung zu tun. Wir möchten nicht, dass die ganze Kröpeliner Straße (Rostocker Einkaufsmeile/d. Red.) und alle Friseurläden wieder dichtmachen müssen, bloß weil der FC Hansa eine Veranstaltung abgehalten hat.“ Man wolle zunächst Erfahrungen sammeln und die Zuschauerzahl dann schrittweise steigern. Halle solle nur „der erste Aufschlag“ sein, erklärt Marien: „Im Idealfall haben wir dann bald relativ schnell 3000 Leute drin.“

Wie wird getestet?

Es gibt drei unterschiedliche Teststrategien für drei Gruppen. Für die Besucher der Nordtribüne (ca. 370) wird auf dem Nordvorplatz am Stadion eine „Schnellstraße“ aufgebaut. Ab zwei Stunden vor Spielbeginn wird dort jeder Besucher getestet.

Für die Zuschauer der Westtribüne (120-150) werden am Vormittag Abstrichzentren eingerichtet: in den beiden Hansa-Fanshops (KTC, Breite Straße) und am Ostseestadion.

Riedel fehlt, Trio mit Fragezeichen Verteidiger Julian Riedel wird Hansas wegen Adduktorenproblemen auch am Montag beim Spiel in München gegen Türkgücü fehlen. Zudem sei eine Rückkehr von John Verhoek (Knöchelprobleme) eher unwahrscheinlich, erklärte Trainer Jens Härtel. Fragezeichen stehen noch hinter Simon Rhein und Jan Löhmannsröben (beide Oberschenkelprobleme), Beide konnten am Freitag nicht trainieren. Nico Neidhardt fehlt aufgrund seiner Zwei-Spiele-Rotsperre.

Die dritte Personengruppe sind die „VIPs“ (exakte Anzahl noch offen), die in einem „Drive-in-Konzept“, also im Auto, getestet werden. Diese Zuschauer müssen so lange in den Autos bleiben, bis das Testergebnis vorliegt. Bei positiven Ergebnissen ist ein PCR-Test fällig.

Sind auch Selbsttests möglich?

Nein. In kleineren, eigenen Versuchen hat auch Hansa festgestellt, dass die Selbsttests eine höhere Fehleranfälligkeit haben. „Selbsttests machen im Moment leider keinen Sinn“, sagt Marien.

Wer ist für die Organisation verantwortlich und trägt die Kosten?

Erst mal der FC Hansa, der 40 bis 50 Personen braucht, die die Tests durchführen werden. Die Kosten dafür würden nicht an die Zuschauer weitergereicht, sagt Marien. Wie das Prozedere bei möglichen weiteren Heimspielen mit Fans (insgesamt noch sechs bis zum Saisonende) sein wird, ist noch offen. Möglicherweise könnte dann eine Schnellteststrategie der Bundesregierung eine Rolle spielen.

Spielt die Luca App eine Rolle?

Ja, sie dient der digitalen Kontaktverfolgung und wird empfohlen. Es ist aber nicht verpflichtend, sie auf dem Smartphone installiert oder in Form eines Schlüsselanhängers dabei zu haben.

Was sagt das Gesundheitsamt?

Nach dem Treffen am Donnerstagabend im Ostseestadion, an dem neben Madsen und Marien u. a. auch Vertreter von den Rostock Seawolves, dem HC Empor und dem Gesundheitsamt Rostock teilnahmen, habe die Behörde das vorgestellte Konzept „positiv beschieden“, so der Hansa-Chef.

Wie wurde die Landesregierung einbezogen?

Am Freitag hat Hansa einen gemeinsamen Antrag mit den Seawolves und Empor an die Landesregierung gestellt. Adressat: Das Sozialministerium von Stefanie Drese (SPD), die gleichzeitig Sportministerin ist. Ebenfalls im Verteiler: Harry Glawes (CDU) Gesundheitsministerium. Der Antrag soll Anfang nächster Woche Thema in der Kabinettssitzung sein. Eine schnelle Entscheidung ist nötig, um die logistischen Voraussetzungen schaffen zu können.

Was ist das Ziel dieses Feldversuchs?

Im Rahmen des Rostocker Pilotprojekts sollen Sportveranstaltungen mit Zuschauern dazu beitragen, die Gesellschaft während der Pandemie schrittweise weiter zu öffnen. „Die Idee ist es, Erfahrungswerte zu sammeln und miteinander zu teilen“, erklärt Marien.

Von Sönke Fröbe