Sind Rostocks Spielplätze zu voll? Wie die Stadt jetzt vorsorgen will

Raus an die frische Luft, Freunde sehen und mit ihnen toben: Gerade an den Wochenenden zieht es Familien mit Kindern auf die Spielplätze der Hansestadt. In der Rostocker Verwaltung betrachtet man das auch mit Sorge – denn die Menschenansammlungen halten sich kaum an Abstandsregeln. Deshalb wollen die Verantwortlichen jetzt gegensteuern.