Ministerpräsidentin Manuela Schwesig droht mit einer Verschärfung des Lockdowns in MV – und ein Hauptargument ist die Lage in den Kliniken im Land. Die seien am Limit, die Mitarbeiter am Rande ihrer Kräfte.

Das stimme allerdings nur teilweise, heißt es hingegen aus den großen Krankenhäusern. Vor allem in der größten Klinik des Landes – die Rostocker Uni-Medizin – kann von einer Überlastung noch keine Rede sein, versichert der Ärztliche Vorstand Prof. Dr. Christian Schmidt.

Vier von fünf Intensivbetten belegt

Wie die Lage in den Kliniken aussieht – das verdeutlicht ein Blick in das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Dort wird für jeden Landkreis aufgelistet, wie viele Intensivbetten es gibt, wie viele belegt sind und wie viele Patienten mit Covid-19 aktuell beatmet werden müssen.

Für das gesamte Land weist das Divi derzeit 695 Intensivbetten aus. Knapp 20 Prozent davon sind – Stand Mittwochmorgen – noch frei. In manchen Landkreisen sind die Zahlen sogar noch besser: Für Nordwestmecklenburg etwa weist das Divi aus, dass sieben von zehn Intensivbetten frei sind. Einzig in zwei Regionen sieht die Lage angespannt aus: Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind lediglich 29 von 146 Betten noch frei, in Ludwigslust-Parchim nur 29 von 96.

Allerdings machen Covid-19-Patienten nur einen kleinen Teil aller Intensivpatienten aus: Laut Divi liegen in MV 72 Corona-Kranke auf Intensivstationen, das Landesamt für Gesundheit hingegen weist 79 Fälle aus. Heißt so oder so: Gerade mal etwas mehr als zehn Prozent der Intensivpatienten in MV sind Corona-Fälle. In ganz MV müssen derzeit 46 Patienten mit Covid-19 invasiv beatmet werden.

Klinik-Chef: Anstrengend, aber beherrschbar

Natürlich sei die Lage – die Dauer-Pandemie seit mehr als einem Jahr – auch für Mitarbeiter in der Rostocker Uni-Klinik eine große Belastung, sagt der Ärztliche Vorstand Prof. Dr. Christian Schmidt. „Wir haben tatsächlich in der dritten Welle mehr jüngere Patienten – auch mit schweren Symptomen“, so Schmidt. So habe „sein“ Team zuletzt eine junge Frau – Anfang 30 – beatmen müssen. „Wenn man dann weiß, dass zu Hause ein einjähriges Kind wartet, ist das hart. Das nimmt auch Ärzte und Pflegepersonal mit.“

Und ja: Die jüngeren Patienten würden auch länger im Krankenhaus, auf der Intensivstation bleiben. In der ersten Welle, als vornehmlich hochbetagte Patienten von schweren Covid-19-Verläufen betroffen waren, habe eine Behandlung auf der Intensivstation im Schnitt zwei Wochen gedauert. Heute sind es vier Wochen. Schmidt: „Der große Unterschied ist, dass sich diese Patienten in den allermeisten Fällen wieder erholen. Die Todeszahlen sinken.“

Das sieht auch Corona-Experte Prof. Dr. Emil Reisinger so: „Trotz steigender Inzidenzen haben wir einen Rückgang bei den Todesfällen. Die Impfungen zeigen ihren Erfolg. Auch die Intensivmedizin hat im vergangenen Jahr viel über den Umgang mit Covid-19 dazugelernt.“

Greifswalder Ärzte mahnen zu Kontaktbeschränkungen

Nicht ganz so optimistisch klingt die Lage in Greifswald. An der Uni-Klinik dort werden derzeit 40 Covid-Patienten behandelt, von denen zehn intensivmedizinisch versorgt werden. 14 Intensivbetten seien derzeit noch frei. „Die Auslastung der Intensivbetten ist hoch, die Belastung des Personals ist es auch“, sagt ein Sprecher des Klinikums.

Die Patienten seien mit einem Alter zwischen 50 und 70 Jahren erkennbar jünger als die Patienten der zweiten Welle, da die bislang anfälligste Gruppe der Hochbetagten bereits weitgehend geimpft wurde. Der jüngste Patient, der in Greifswald derzeit behandelt wird, ist Anfang 40.

Im Gegensatz zu den alte Patienten hätten die jüngeren häufig keine beziehungsweise deutlich weniger Vorerkrankungen. Der Rostocker Experte Reisinger nennt Diabetis, Übergewicht und Bluthochdruck als Risikofaktoren für schwere Verläufe.

„Wer seine Kontakte nicht einschränkt, ...“

Der Leiter des Krisenstabes der Uni-Medizin Greifswald, Professor Klaus Hahnenkamp, appellierte an die Bevölkerung, die geltenden Kontaktbeschränken einzuhalten. „Den Leuten muss klar sein: Wer seine Kontakte nicht einschränkt, riskiert, dass ein Bett durch einen Infizierten belegt werden muss“, so Hahnenkamp. Dieses Bett stehe dann nicht für seinen Nachbarn zur Verfügung, der Schmerzen in der Hüfte hat, aber gerade nicht operiert werden kann.

„Was viele nicht wissen, ist, dass Intensivbetten im Krankenhaus eine knappe Ressource sind. Auch ohne Corona.“ Planbare Eingriffe müssten unter diesen Bedingungen auch immer wieder einmal verschoben werden. „Wir haben leider keinen Normalbetrieb“, so Hahnenkamp und spricht von einer gewaltigen Kraftanstrengung für das Personal.

Schmidt: Schweiz könnte Vorbild sein

Rostocks Uni-Vorstand Schmidt mahnt im Umgang mit der Pandemie trotzdem einen anderen Umgang an. Von einem neuen, harten Lockdown hält der Mediziner auch nicht allzu viel. Die Schweiz mache derzeit vor, wie ein Land das Virus beherrschen könne – ohne das Leben zu massiv einzuschränken. „Das Land könnte ein schönes Vorbild für MV sein“, sagt er.

„Dort gibt es ein vergleichbares Infektionsgeschehen wie hier, aber die Außengastronomie ist geöffnet, Skifahren ist mit Maske möglich, Schulen sind offen.“ Der Uni-Chef spricht von einem „unverkrampfteren“ Umgang: „Deren Maßnahmen sind ebenso erfolgreich wie unsere. Viele Regelungen dort machen absolut Sinn. Dass sich Menschen in der Außengastronomie – unter strengen Regeln und der Möglichkeit, Kontakte nachzuverfolgen – treffen dürfen ist besser, als wenn sie sich daheim und ohne Kontrolle zusammenfinden. Dort, im Privaten, gerät die Pandemie außer Kontrolle.“

Von Martina Rathke und Andreas Meyer