Singles aus Rostock gesucht: Die OZ hilft bei der Partnersuche

Rostock

Immer mehr Menschen leben allein – das ist auch in Rostock der Fall. 2020 waren mehr als die Hälfte der Haushalte Singlehaushalte, Tendenz steigend. Das geht aus dem aktuellsten Statistischen Jahrbuch hervor.

Sie leben auch in der Hansestadt, sind allein und möchten das 2022 aber nicht mehr sein? Keine Sorge. Die OZ hilft Ihnen bei der Suche nach der oder dem „Richtigen“.

So können Sie mitmachen

Alles, was sie dafür tun müssen, ist uns schreiben – per Mail an online@ostsee-zeitung.de. Enthalten sollte diese Ihren Namen, Ihr Alter und was Sie sonst noch von sich preisgeben möchten. Wie lang sind Sie beispielsweise schon allein? Was sind Ihre Hobbys? Was muss ihre Partnerin oder ihr Partner unbedingt mitbringen? Im besten Fall schicken Sie uns auch ein Foto von sich. Mitmachen können alle Singles, die in oder um Rostock leben. Einsendeschluss ist der 14. Januar – einen Monat vor Valentinstag.

Wir wählen dann aus Ihren Einsendungen mehrere Kandidatinnen und Kandidaten aus – und stellen diese in der Zeitung und auch online vor. Dann können andere Singles sich bei Ihnen bewerben. Haben sich mehrere „Pärchen“ gefunden und schon ein wenig kennengelernt, spendieren wir Ihnen ein romantisches erstes Kennenlernen inklusive gemeinsamen Dinner.

Im Anschluss fragen wir noch einmal nach: Wie lief die Aktion für Sie? Haben Sie eine interessante Person durch die OZ kennenlernen können – und ergab sich vielleicht sogar mehr?

Immer mehr Singles – Welche Folgen hat das?

Dazu wird es mehrere begleitende Artikel geben: Welche Folgen hat es zum Beispiel, wenn die Anzahl an Singlehaushalten immer weiter zunimmt – für eine Stadt oder aber auch für die eigene Gesundheit? Und wie arbeitet eigentlich eine Partnervermittlung? Diese und weitere Fragen möchten wir in diesem Projekt für Sie klären. Wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen!

Von OZ