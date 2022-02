Rostock

Zwei Publikumslieblinge kehren zurück vor die Kamera. Nach Top-Quoten für Staffel 1 soll demnächst die Fortsetzung der Event-Serie „Sisi“ gedreht werden. Wieder mit dabei: Dominique Devenport. Die Schauspielerin aus Rostock wird erneut an der Seite von Franz, gespielt von Jannik Schümann, Österreichs Kaiserin mimen.

Nach Top-Einschaltquoten für die ersten sechs Folgen im TV und auf der Streaming-Plattform RTL+ hatte der Sender angekündigt, 2022 mit Staffel zwei nachlegen zu wollen. Bislang war geheim, wann und wo gedreht werden könnte. Nun tauchen online erste Indizien auf.

„Sisi“ wird wohl hauptsächlich im Baltikum gedreht

Produziert wird die Serie von Story House Productions und die schreibt für die zweite Staffel einen Job aus. Die Online-Stellenanzeige besagt, wann Dominique Devenport und Jannik Schümann wieder als Kaiserpaar vor der Kamera stehen könnten. In der Annonce heißt es: „Zur Verstärkung der Produktionsabteilung für die Produktion der Highend-Serie „Sisi – Staffel 2“ suchen wir ab Februar eine/-n Produktionskoordinator/-in (m/w/d). [...] Die Dreharbeiten sind von April bis August hauptsächlich im Baltikum geplant.“

Wer einschlägige Erfahrungen in dem Aufgabenbereich mitbringt, kann sich per Mail an bewerbung@storyhousepictures.com um die Stelle bewerben und darf dann bald bei der den Vorbereitungen von Castings und Kostümproben sowie der Drehplan-Gestaltung mitmischen. Zuschauer müssen sich hingegen noch gedulden: Die zweite Staffel wird wahrscheinlich erst in der Weihnachtszeit gesendet.

Vor dem Drehstart steht für Dominique Devenport noch ein weiterer großer Termin an. Die Rostockerin darf sich Hoffnungen auf den Jupiter-Award 2022 machen. Dieser gilt als Deutschlands größter Publikumspreis. Devenport ist für ihre Rolle als Sisi als „Beste TV-Darstellerin national“ nominiert. Noch bis 28. Februar können Fans online auf www.jupiter-award.de abstimmen.

Von Antje Bernstein