Skandinavische Unternehmen mischen Rostocks Wohnungsmarkt auf

Rostock

Noch herrscht Ruhe auf dem 7000 Quadratmeter großen Areal an der Albrecht-Tischbein-Straße Ecke Kleiner Warnowdamm im Rostocker Stadtteil Groß Klein. Doch schon im nächsten Jahr soll dort, wo früher die Polytechnische Oberschule (POS) „Aleksander Zawadzki“ stand – sie war 1979 als erste Schule im Neubauviertel Groß Klein errichtet und dann nach der Wende abgerissen worden – der Startschuss für ein neues Bauprojekt fallen.

Mehr Platz für Familien

Geplant ist ein Neubauensemble bestehend aus drei Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 84 Wohnungen. Bauherr ist das deutsch-schwedische Unternehmen Bonava, welches seit vielen Jahren als aktiver Projektentwickler in den deutschen Metropolregionen bekannt ist. Mehr als 2000 Häuser und Wohnungen stellte das Unternehmen allein 2020 fertig.

In Rostock ist es das erste Wohnquartier, das umgesetzt werde. Weil es aus Sicht des Unternehmens vor allem Eltern mit Kindern in der Hansestadt schwer haben, ein Zuhause mit genügend Platz für die ganze Familie zu finden, habe man sich dazu entschlossen, vorrangig Drei- und Vierzimmerwohnungen, aber auch einige Zweizimmerwohnungen entstehen zu lassen.

Der Bauantrag ist bereits eingereicht. „Läuft alles wie vorgesehen, sollen die Bauarbeiten in gut einem Jahr starten. 2024 könnten dann die ersten Bewohner einziehen“, berichtet Bonava-Projektleiter Michael Zühlke.

Großer Bedarf an Wohnraum

Obwohl das Projekt gerade einmal in den Startlöchern steht, so ist schon jetzt klar: Bonava werde sich künftig verstärkt in Mecklenburg-Vorpommern einbringen. „Insbesondere in Rostock ist der Bedarf an neuem Wohnraum enorm, so dass wir hier sehr aktiv auf Grundstückssuche sind“, bestätigt Regionsleiter Helmut Kunze. „Unsere Konzepte gehen dabei über den reinen Bau von Häusern hinaus. Wir wollen ein echtes Zuhause und ein Wohnumfeld zum Wohlfühlen schaffen.“

160 Wohnungen hat Heimstaden in einem Hochhauskomplex in Rostock-Evershagen erworben. Quelle: EY Real Estate

Ein besonderer Fokus soll deshalb auf der Außengestaltung am Kleinen Warnowdamm liegen. Diese soll nicht nur Elemente aus dem nahen Iga-Park aufgreifen, sondern ebenfalls als Ausgangspunkt für eine aktive Nachbarschaft dienen. Spielplätze für Kinder sind ebenso angedacht wie Flächen für Nachbarschaftsfeste und Urban-Gardening. Geplant sind zudem eine Tiefgarage unter dem Komplex sowie einige überirdische Stellplätze.

Skandinavier kaufen 160 Wohnungen in Evershagen

Doch Bonova ist nicht das einzige skandinavische Unternehmen, welches den Wohnungsmarkt in Rostock aufmischen möchte. Das Wohnungsunternehmen Heimstaden, welches nicht nur in Norwegen, Schweden und Dänemark, sondern inzwischen auch in den Niederlanden, England, Island, Polen, Tschechien und seit 2018 in Deutschland aktiv ist, möchte in der Hansestadt ebenfalls Fuß fassen und hat 160 Wohnungen in einem Hochhauskomplex in Rostock-Evershagen erworben.

„Wir freuen uns darauf, unseren neuen Mieterinnen und Mietern mit hoher Kundenorientierung und unserem ‚Friendly Homes‘-Ansatz zu begegnen und ein verlässlicher, sozial verantwortungsbewusster Partner der Städte zu sein“, sagt Caroline Oelmann, Country Managerin von Heimstaden in Deutschland.

Wie bereits in vielen anderen Städten möchte das Unternehmen in der Hansestadt verschiedene Sozial-, Kunst- und Nachhaltigkeitsprojekte etablieren und so den Dialog unter den Bewohnerinnen und Bewohnern fördern. In Berlin hat Heimstaden beispielsweise gemeinsam mit einer Aufforstungsinitiative damit begonnen, für jeden neuen Mietvertrag einen Baum zu pflanzen. Darüber hinaus kooperiert das Unternehmen mit der Kinder- und Jugendhilfe und lässt Wohnhäuser künstlerisch durch weibliche Street Artists gestalten.

Von Susanne Gidzinski