Mit einem Milchkaffee und Croissant draußen entspannt die Sonne genießen – zurzeit ist das nur im eigenen Garten oder auf der Parkbank möglich. Das wird sich hoffentlich bald ändern. Um die angeschlagenen Rostocker Gastronomen zu unterstützen, lockert die Stadt die sogenannte Sonderflächennutzung. Von April bis Oktober dürfen Gastwirte mehr Tische und Stühle nach draußen stellen, als eigentlich erlaubt wären. Sogar Parkplätze können in dieser Zeit als temporärer Biergarten oder Straßencafé zweckentfremdet werden.

Die Sondernutzung muss bei der Stadt beantragt werden, die normalerweise anfallenden Gebühren fallen bis zum 31. Oktober weg. Aber es gibt Bedingungen: Die Aktion ist begrenzt auf die KTV, Stadtmitte und Warnemünde. Mindestens 1,80 Gehwegbreite müssen freibleiben. Und die Lokale dürfen erst dann wieder öffnen, wenn Gastronomie grundsätzlich wieder erlaubt ist – drinnen wie draußen.

Enge Gehwege, knappe Parkplätze

Das haben nicht alle auf Anhieb verstanden. „Bei mir gingen schon die ersten Reservierungen für den 1. April ein“, sagt Stephanie Maass, Inhaberin der Café-Lounge-Bar „Stadtkind“ in der Leonhardstraße. Einige Stammkunden hatten die Mitteilung der Stadt im Internet nicht bis zum Ende gelesen. Wann die Lokale wieder öffnen dürfen, steht noch in den Sternen.

Maass selbst hat nichts von der Sonderflächen-Aktion. Die Gehwege vor ihrem Lokal sind zu eng, einen der knappen Parkplätze möchte sie ihren Nachbarn nicht wegnehmen. „Ich gönne es aber jedem, dem das hilft.“ Die Sondernutzung soll es Gastwirten ermöglichen, Plätze die drinnen wegen der Abstandsregeln wegfallen, draußen wenigstens teilweise auszugleichen.

Öffnung bis Ostern fraglich

Andreas Szabo, Chef des Restaurants „Käthe“ im Barnstorfer Weg, hat Tische, Stühle und Schirme für die Extra-Freiflächen, die bereits im Sommer erlaubt waren, angeschafft. „Leider war dann das Wetter nicht so gut“, sagt Szabo. Die Möglichkeit, draußen mehr Gäste bewirten zu können, sei aber eine gute Sache. Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga lobt die Initiative der Hansestadt als „mutmachendes Zeichen“, so Landespräsident Lars Schwarz.

Am liebsten würden die Wirte sofort Teller mit Gerichten und Cocktails zu ihren Gästen nach draußen tragen. „Ich rechne aber nicht damit, dass es mit einer Öffnung bis Ostern klappt“, sagt Stephanie Maass. Der diese Woche von der Landesregierung und Wirtschaftsverbänden verabschiedete „Perspektivplan“ hat die Stimmung in der Branche nicht gerade verbessert.

Reif für den Psychologen

Demnach dürfen erst Geschäfte öffnen, zwei Wochen später die Gastronomie, aber nur für Einwohner aus dem Bundesland. Und das alles gilt auch nur dann, wenn der Inzidenzwert unter 35 bleibt, in ganz MV. Am Freitag lag der Wert deutlich darüber: 61 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Kommende Woche könnten die neuen Regeln schon wieder Schnee von gestern sein: Am Montag verhandelt der Bund-Länder-Gipfel, am Freitag das Land. Zugleich plant Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen einen Rostocker Sonderweg mit früheren Lockerungen und der Verfolgungsapp „Luca“.

Stephanie Maass, Mit-Initiatorin der Gastronomen-Protestaktion „Leere Stühle“ im November, und Andreas Szabo wären froh über eine App-Lösung in der Hansestadt. Das Stakkato von ständig neuen Obergrenzen, Perspektiven und Lockerungsaussichten hat viele mürbe gemacht. „Ein Großteil meiner Kollegen ist inzwischen reif für den Psychologen“, sagt Maass.

Um die laufenden Kosten bestreiten zu können, waren die Gastwirte gezwungen, hohe Kredite aufzunehmen. Andreas Szabo musste Lebensmittel im Wert eines vierstelligen Betrags wegwerfen. Nun will er nur noch Waren kaufen, die nicht so schnell verderben. Zum Beispiel Saft, der hält ein Jahr. Bis dahin würde er ihn gern servieren, am besten draußen.

