So bereiten sich Rostocker Schulen auf den Wiedereinstieg in den Unterricht vor

151 000 Schüler weilen seit März in den Corona-Ferien. Nun hat die Landesregierung den Neustart zumindest für einige Klassenstufen beschlossen. Ab 27. April kehren die zwölften und zehnten Abschlussklassen der Gymnasien und Regionalschulen in den Unterricht zurück. Ab 4. Mai kommen die vierten Grundschulklassen und die neunten Klassen hinzu.

Eine Herausforderung für jede Schule, da Abstandsregeln in den Klassen, auf den Fluren, den Mensen und Pausenhöfen eingehalten werden müssen. Außerdem mussten die Schulleiter Hygieneregeln formulieren, Wegeregeln auf den Fluren einrichten, neue Regeln für die Pausenhöfe einführen, Desinfektionsmittel bereitstellen, Waschbecken und Seifenspender in den Klassenräumen einbauen und vor allem die Klassen aufteilen, so dass nur 15 Schüler pro Raum unterrichtet werden.

Dass das Thema sensibel ist, zeigt sich allein daran, dass zahlreiche Schulleiter aus Rostock, Tessin oder Sanitz dazu jeden Kommentar verweigern. Zu heikel, heißt es meist – oder auch: zu viel um die Ohren gerade. Einige Schulleiter aus Rostock, Papendorf und Graal-Müritz berichten hingegen bereitwillig, wie sie ihre Schul corona-fit kriegen

Ostseegrundschule in Graal-Müritz

Die Schule hat 114 Schüler. Schulleiterin Christine Fechtner sagt, dass ab 4. Mai 28 Kinder der vierten Klasse wieder unterrichtet werden müssen. Dazu kommen fünf Kinder in der Notversorgung. Die vierte Klasse, die ab Mai wieder zur Schule geht, wird in zwei Räume mit je 15 und 13 Schülern aufgeteilt. Die Schule hat acht Lehrer, von denen drei zur Risikogruppe gehören.

Christine Fechtner sagt: „Wir haben in den beiden Unterrichtsräumen für die vierte Klasse die Tische so geschoben, dass der Abstand stimmt. Momentan ist das mit nur einer Klasse kein Problem, die Schüler aufzuteilen, da wir räumlich gut aufgestellt sind. Wenn alle zurückkehren und die Klassen geteilt werden müssen, wird es eng.“ Desinfektionsmittel, Seifenspender, Einmalhandtücher seien bestellt und werden bereit gestellt. Außerdem richtet die Schule einen Extraraum für die Notbetreuung ein. Den Lehrern hat die Schulleitung empfohlen, mit Mundschutz zu unterrichten.

Die Schulleiterin sagt: „Das haben sich die Lehrer auch schon selbst organisiert. Ich trage auch einen, wenn ich wieder vor die Schüler trete, und wir haben den Eltern empfohlen, die Schüler auch mit Mundschutz auszustatten.“

CJD Christophorusschule Rostock

Das Gymnasium mit Grundschule und Orientierungsstufe in freier Trägerschaft hat 1068 Schüler plus 266 Schüler in der Grundschule. Ab 27. April kommen 126 Schüler des zwölften Jahrgangs plus 127 Elftklässler zu freiwilligen Konsultationen. Ab 4. Mai gehen die Elftklässler plus 100 Schüler aus der Grundschule wieder in den Unterricht. Schulleiter Steffen Kästner sagt: „Wir müssen die Räume teilen. Wir haben in jedem Raum Seifenspender und Waschbecken und in der Oberstufe auch Desinfektionsspender. Das geht nicht bei den Grundschülern, weil die sich das in die Augen schmieren oder aus Versehen trinken könnten. Wir haben Desinfektionsmittel über unsere Reinigungsfirma bekommen.“

Am CJD sind 120 Lehrer, davon zwölf über 60, die laut Kästner freiwillig unterrichten wollen. Der Schulleiter sagt: „Wir gehen davon aus, dass so gut wie alle unterrichten wollen, nehmen aber Rücksicht auf jene, die gefährdet sind. Wenn mehrere Jahrgänge zurückkehren, wissen wir ehrlich gesagt nicht, wie wir das räumlich lösen. Ich habe keine Chance, jeder Klasse zwei Räume zuzuweisen. Dann müssen wir Präsenz- und Onlineunterricht abwechseln. Wir schreiben die Eltern alle persönlich an und informieren über die Hygieneregeln.

Krusensternschule Rostock-Schmarl

Die Regionale Schule in Rostock-Schmarl hat 335 Schüler der Klassen fünf bis zehn. Am 27. April kommen 34 Schüler der zehnten Klasse zurück. Am 4. Mai kommen 60 Schüler der neunten Klassen zurück. Schulleiterin Cornelia Bernhardt sagt: „Wenn nur die beiden Klassenstufen kommen, kriegen wir das hin. Wenn alle anderen Klassenstufen zurückkommen und geteilt werden müssen, klappt das nicht mehr. Aber bis dahin sind die Zehntklässler mit den Prüfungen durch. Dann geht das wieder.“

Cornelia Bernhardt ist Schulleiterin der Krusensternschule in Rostock-Schmarl. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Wir versuchen gerade, mit den eher wenigen Schülern der Zehnten Erfahrungen zu sammeln“, sagt Cornelia Bernhardt weiter. „Wir haben zwei Schulhöfe und arbeiten mit gekennzeichneten Wegen. Von den hygienischen Bedingungen her sehe ich keine Probleme. Wir haben 30 Lehrer im Kollegium, auch ältere. Die wollen aber arbeiten. Ich gehöre auch zur 60-plus-Gruppe. Wenn alle älteren Kollegen ausfallen würden, ginge es nicht.“

Erasmus-Gymnasium in Rostock

Die Schule im Rostocker Stadtteil Lütten Klein hat 400 Schüler der Klassen sieben bis zwölf und 40 Lehrer. Am 27. April kommen 55 Schüler der zwölften Klassen zurück. Dazu Schüler der elften Klasse zu konsultationsähnlichem Unterricht. Schulleiter Bert Schröder sagt: „Das werden wir im Laufe der Woche koordinieren. Ab 4. Mai sind die Schüler der elften und zwölften Klasse vollständig mit 115 Schülern hier. Wir haben, nachdem wir die Hygieneregeln bekommen haben, überprüft, wie viele Schüler sich in den Räumen aufhalten können.“

„Das sind bei uns weniger als vom Ministerium vorgeben. So 10 bis 14 Schüler. Der Plan wird für Schüler und Lehrer veröffentlicht. Wir werden einen Einlass vorsehen und über drei Eingänge regeln. Am Eingang kriegt jeder Schüler ein Handout, auf dem steht, was er im Gebäude beachten muss. In den Klassenräumen werden wir die Plätze, auf die sich die Schüler setzen dürfen, mit farbigen Punkten markieren. Bei der Hygiene sind wir relativ gut aufgestellt.“

Bert Schröder, Schulleiter des Erasmus-Gymnasiums, mit Hygieneregeln die jeder Schüler bekommt. Das WC dürfen beispielsweise nur maximal zwei Personen gleichzeitig benutzen. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Die Toiletten sind mit Seifen aufgefüllt, Papierhandtücher sind ausgeteilt. Während des Unterrichts werden die Hausmeister die Flure, Griffe, Geländer, Schalter desinfizieren. Wir haben Desinfektionsmittel bestellt und warten leider immer noch, darauf. Ich bin aber sehr zuversichtlich und sehe dem Schulstart recht optimistisch entgegen.“

Warnowschule Papendorf

Die Regionale Schule mit Grundschule von der ersten bis zur zehnten Klasse hat 615 Schüler. Schulleiterin Gabi Aloulou sagt, dass am 27. April 50 Kinder der zehnten Klasse und am 4. Mai 56 Schüler der neunten Klasse und 56 Schüler der vierten Grundschulklasse plus 17 Kinder in der Notbetreuung vor Ort sein werden. Gabi Aloulou: „Das kriegen wir hin. Wir haben ja ein altes Schulgebäude, einen Neubau und eine Grundschule. Wir haben die Klassen halbiert mit maximal 15 Schülern, die einen auf dem unteren, die anderen auf dem oberen Flur. Dann haben wir auf zwei Etagen in zwei Fluren in vier Räumen die neunten Klassen.“

„Auf je einer Etage ist jede Klasse aufgeteilt auf zwei Räume. Und so machen wir das mit der vierten Klasse im Regionalschulgebäude auch, die wir in vier Gruppen aufteilen. Das ist alles abgegrenzt, so dass wir eine Klasse in zwei Lerngruppen auf jeder Etage haben. Und die Notbetreuung haben wir im Grundschulgebäude untergebracht. Ebenso die Schulhöfe. Die eine Klasse verlässt die Schule nach vorne zum vorderen Schulhof, die andere Klasse geht hinten raus auf den hinteren Schulhof. Genauso machen wir das mit Klasse neun, die einen gehen zum Bolzplatz raus, die anderen zur Streuobstwiese.“

„Die Pausen werden wir verlängern, so dass wir die Klassenräume besser lüften können. Die vierten Klassen werden zeitversetzt unterrichtet, dass sie nicht gemeinsam mit den höheren Klassen in die Pause gehen. Das alles wird mit Aufsicht vom Schulbus über den Eingang bis zu den Pausenhöfen und die Klassen abgesichert. Ebenso beim Verlassen der Schule: Da dürfen die Schüler nur nach einem festgelegten Plan zu den Schulbussen. Ab nächster Woche werden wir schauen und beraten, ob und wo wir korrigieren müssen. Die Eltern sind per Elternbrief vorbereitet. Desinfektionsmittel verteilen die Lehrer.“

Ecolea Warnemünde

Die Internationale Schule beherbergt 510 Schüler von der fünften bis zwölften Klasse. Schulleiterin Katja Dudek sagt: „Nächste Woche kommen die zwölften Klassen und die Schüler der Zehnten, die ihren Realschulabschluss ablegen wollen – 70 Schüler. Die elften Klassen werden ab 4. Mai mit 70 Schülern dazukommen. Wir bringen die einzelnen Klassenstufen auf unterschiedlichen Etagen mit maximal zwölf Schülern pro Raum unter.“

„Die Schüler sollen denselben Klassenraum und denselben Platz besetzen. Wir haben Desinfektionsspender angebracht. Dazu Waschbecken mit Seife und Einweghandtüchern in den Klassenzimmern. In den Pausen wird durchgelüftet. Auch auf dem Weg zu den Toiletten ist es so geregelt, dass die Schüler sich nicht in den unterschiedlichen Klassenstufen begegnen müssen. Ob ich eine Maskenpflicht einführen kann, weiß ich noch nicht. Ich werde da aber überzeugend auf Schüler und Lehrer einwirken. Wir kriegen das alles hin, solange wir nicht alle Schüler in der Schule haben.“

