Weit weg von anderen Menschen und dem Virus, dafür unterwegs im Sonnenschein und in der herrlichen Natur: Mindestens 30 Kilometer pro Tag ist Nicole Theiß mit ihrer Familie über die Ostertage geradelt. Die Rostockerin hat dafür ein ganz besonderes Angebot genutzt – ein Lastenrad, das Jedermann gratis ausleihen kann.

Seit gut zwei Jahren gibt es diese Möglichkeit in der Hansestadt. „Begonnen hat alles mit Helge“, blickt Steffen Dabbert zurück. Diesen Namen haben er und seine Mitstreiter vom Verein Sense Lab dem ersten Lastenrad gegeben, das sie den Rostockern gratis zur Verfügung stellen. Man wolle dadurch die gemeinsame Nutzung fördern – anstelle des individuellen Konsums.

Bis zu sieben Tage am Stück ausleihbar

Mit drei Rädern und einer großen Kiste eignet sich Helge vor allem für den Kindertransport oder die Einkäufe. „Stationiert war es bisher immer für einen Monat entweder am Stadtteilbegegnungszentrum in Toitenwinkel oder an der Frieda in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt“, erklärt Dabbert.

Rostocks freie Lastenräder – diese Modelle gibt es: Ausleihe und Reservierung erfolgen online. Die Nutzung ist gratis und maximal sieben Tage am Stück möglich. Es gibt zwei Lastenräder zur Auswahl: HELGE ist ein leicht zu fahrender Transporter mit drei Rädern und einer großen Kiste mit ganz viel Platz für die Kinder oder den Einkauf. FLOKI ist ein eher sportliches, zweirädriges Lastenrad mit einer großen Kiste, deren Seitenwände entfernt werden können. Dazu gibt es mit FJOLA noch einen motorunterstützen Fahrradanhänger, der zusammen mit dem passenden Zugfahrrad ausgeliehen werden kann. Mehr zu den Modellen und Nutzungsbedingungen auf der Internetseite www.helge-lastenrad.de

Wer das Lastenrad mieten will, kann sich online einen oder mehrere freie Tage aussuchen und für sich reservieren. Mit Fjola gibt es zudem noch einen motorunterstützten Fahrradanhänger, der auch den Transport größerer Gegenstände ermöglicht.

Ortsbeirat unterstützt die Anschaffung

„Das Angebot wurde immer gut genutzt. Deswegen hatten wir schon länger den Wunsch, es auszubauen“, sagt Dabbert. Eine Fördermöglichkeit ergab sich dann durch das Budget, das die Rostocker Ortsbeiräte für Projekte in den Stadtteilen zur Verfügung haben. „Wir haben beim Ortsbeirat KTV einen Antrag gestellt und auch bewilligt bekommen“, erklärt der Vereinsvertreter.

Mit mehreren tausend Euro wurde die Anschaffung eines weiteren Lastenrades unterstützt. Das zweirädrige, sportlich Modell erhielt den Namen Floki und steht seit Kurzem an der Frieda 23 in der Rostocker KTV. Dort soll es auch künftig fest stationiert bleiben und vorrangig genutzt werden, auch wenn die Ausleihe natürlich allen Rostockern offen steht.

Auch größere Touren mit Kindern möglich

Nicole Theiß würde für das Angebot auch weitere Wege in Kauf nehmen. „Wir wohnen in Stadtmitte, deshalb ist die KTV günstig. Aber ich wäre auch nach Toitenwinkel oder woanders hin gefahren, das ist ja kein Problem“, sagt die zweifache Mama. Für sie und ihren Mann sei es ideal, das Rad ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen leihen zu können. „Erstens sind solche Lastenräder in der Anschaffung für uns viel zu teuer, zweitens fehlt uns auch der Platz, es sicher irgendwo abzustellen“, sagt sie.

Auch wenn ihre Kinder schon selbst mit dem Rad fahren: Für die größeren Touren sei es gut, dass der Nachwuchs in der Kiste des Lastenrades sicher sitzt und die Eltern ein sportliches Tempo fahren können.

Ausleihe funktioniert trotz Corona weiter

Die Finanzierung der Lastenräder erfolgt über den gemeinnützigen Verein. Nutzer des Angebotes können freiwillig eine kleine Spende leisten oder sich mit ihrem handwerklichen Geschick einbringen. Denn nur mit der Anschaffung der Räder ist es nicht getan. „Es werden ja auch Reparaturen und Ersatzteile nötig“, sagt Steffen Dabbert.

Für den Verein ist es wichtig, dass die Räder, wenn sie nicht ausgeliehen sind, feste Basisstationen haben, bei denen auch Menschen einen Blick auf die Räder haben. Am SBZ in Toitenwinkel sei Helge zum Beispiel auch deshalb gut betreut, weil sich vor Ort gleich noch eine Fahrradwerkstatt befindet. „Es gibt ja auch Mietsysteme über eine App oder Ähnliches. Aber das wollen wir nicht. Es geht auch um den persönlichen Kontakt“, sagt Steffen Dabbert. Weil an beiden aktuell genutzten Standorten trotz der Corona-Einschränkungen die Büros besetzt sind, funktioniert die Ausleihe auch in diesen Tagen weiter – natürlich mit dem vorgeschriebenen Abstand.

Kostenlose Nutzung ermöglicht maximale Teilhabe

Felix Winter (Grüne) freut sich, dass die Kröpeliner-Tor-Vorstadt und deren Bewohner mit Floki nun ein eigenes Lastenrad haben. „Gerade, weil hier im Stadtteil viele Menschen der Zielgruppe leben“, sagt der Ortsbeiratsvorsitzende. Zudem sei die KTV ein Viertel mit hohem Parkdruck. „Angebote wie diese können helfen, dass Menschen künftig noch mehr auf ein eigenes Fahrzeug verzichten“, so Winter, der selbst kein Auto besitzt.

Was den Ortsbeirat zur Förderung motiviert hätte, sei vor allem der Aspekt der kostenlosen Nutzung des Lastenrades. „So steht es wirklich jedem zur Verfügung und niemand wird ausgegrenzt, weil er sich vielleicht die Miete nicht leisten kann“, so Winter. Er würde sich wünschen, dass das Projekt des Vereins noch weiter unterstützt wird. Zudem könnte auch die Kommune mit Blick auf frei nutzbare Lastenräder aktiver werden: „Es gibt in Berlin zum Beispiel Modelle, wo die Stadt in dicht besiedelten Vierteln solche Angebote vorhält“, erklärt Winter. Das könnte er sich auch für Rostock vorstellen.

Von Claudia Labude-Gericke