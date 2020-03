Rostock

Skandalöse Sabotage eines Fußballspiels oder nur eine technische Panne? Als im Hansa-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig (3:0) am Montagabend um kurz nach 19 Uhr plötzlich zwei Flutlichtmasten ausfielen, trauten viele der fast 12 300 Zuschauer im Ostseestadion ihren Augen nicht. Was steckte hinter diesem in der jüngeren Klubgeschichte wohl einmaligen Vorfall?

Vereinschef Robert Marien wollte sich dazu am Tag danach persönlich nicht äußern und bat darum, entsprechende Fragen schriftlich einzureichen. Knapp fünf Stunden später kam seine – schriftliche – Antwort. Es sei eine technische Panne gewesen, heißt es darin.

„Wem hätte eine Manipulation helfen sollen?“

„Gegen technische Defekte ist man leider nicht gefeit“, ließ Marien ausrichten. Aufsichtsratschef Günter Fett äußerte sich am Telefon auf OZ-Anfrage ähnlich. „Für mich ist das eine technische Panne, das kann immer mal passieren. Ich glaube nicht, dass da etwas manipuliert wurde, sowas macht keiner absichtlich. Wem hätte das helfen sollen?“ Weil das Flutlicht nach 49 Sekunden Spielzeit ausging, schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabinen. Erst nach 20-minütiger Unterbrechung konnte die Partie fortgesetzt werden.

Nachdem es dunkel geworden war, meldeten sich die Hansa-Ultras auf der Südtribüne zu Wort, die aus Protest gegen die ungeliebten Montagsspiele in der 3. Liga eigentlich 90 Minuten schweigen wollten – wie schon eine Woche zuvor beim Spiel in Münster (0:1). „Fußball-Mafia DFB“, skandierten die Anhänger, die auf den Flutlicht-Ausfall augenscheinlich gut vorbereitet waren. Denn als das Spiel wieder lief, rollten sie ein großes Banner aus – Aufschrift: „Montags hat nicht mal das Flutlicht Bock.“

Fans basteln sich Plakate in kürzester Zeit zusammen

Was für Beobachter so aussah, als hätte die Fanszene im Vorfeld von dem Ausfall des Flutlichts gewusst, kommentierte Marien auf Anfrage nicht. „Ich gehe davon aus, dass er die Frage nicht beantworten kann“, teilte Hansa-Pressesprecherin Marit Scholz stattdessen auf Nachfrage mit. Diese Frage müsse man den Fans stellen.

Aufsichtsratschef Fett geht davon aus, dass das Banner spontan entstanden ist: „Heutzutage basteln die sich ihre Banner innerhalb kürzester Zeit zusammen. Das geht alles, die Jungs sind gut ausgerüstet.“ Hansa unterstreicht, dass am Flutlicht nicht manipuliert worden sei. Fachleute hätten am Montag „festgestellt, dass das Bussystem defekt war und Sicherungen ausgetauscht werden mussten“.

Sponsor zieht sich wegen Fan-Zwischenfällen zurück

Ungeachtet des Flutlicht-Blackouts kommt es immer wieder zu Zwischenfällen auf der Südtribüne. Zuletzt sorgte ein Hass-Banner gegen die Polizei („Tod und Hass der Polizei“) für Aufregung – blieb aber bisher offenbar ohne Konsequenzen. Nicht wenige sehen das mit Sorge, mancher wendet sich vom Verein ab.

„Die immer wiederkehrenden negativen Schlagzeilen, Ausschreitungen bei Auswärtsspielen und die entsetzlichen Choreografien auf der Südtribüne sind mit dem Image unseres Unternehmens in keinster Weise mehr vereinbar“, schreibt der Rostocker Projektentwickler Irmin Stintzing an den FC Hansa in seiner Kündigung eines Werbepakets, die der OZ vorliegt. Man sehe deshalb keine andere Möglichkeit als sich von den Vorfällen zu distanzieren, „zumal nicht erkennbar ist, dass die Vereinsführung wirkungsvolle Maßnahmen dagegen ergreift“.

Mehr zum Thema:

3:0 gegen Braunschweig: Hansa Rostock im Spielrausch

Von Fusion-Festival bis Strandkorb-WM: Das sind die 13 wertvollsten Events für MV

Von Sönke Fröbe