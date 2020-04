Fahrradkuriere wie die der Firma Cykelbude helfen in der Corona-Krise vor allem kleinen Läden, ihre Waren zu den Kunden zu bringen – egal ob warme Mahlzeiten, Blumensträuße oder Torten. Einer der Kuriere der zog kürzlich aus Berlin in die Hansestadt und sagt: Radfahren in Rostock ist gefährlich.