So feiern Promis und Politiker in der Region Rostock Weihnachten

Rostock/Bad Doberan

„Ich freue mich, meine Kinder endlich wieder zu sehen. Die sehe ich das ganze Jahr nicht“, sagt Sängerin Jacqueline Boulanger. Zu Weihnachten bekomme sie wahnsinnig viel Besuch und es gebe sehr viel zu Essen: Ente, Gans und Lachs. Den Rotkohl mache sie selber. „Und die Bescherung bei uns dauert Stunden“, sagt die Jazz-Sängerin. Und natürlich wird bei den Boulangers auch gesungen und am Klavier gesessen.

Robert Dahl hat gerade des neue Bonbonland eröffnet. Quelle: OVE ARSCHOLL

Marshmallows auf dem Rittergut des Erdbeer-Königs

Keine Erdbeeren und Bonbons. Bei Robert Dahl, dem Inhaber von Karls Erlebnis-Dorf gibt es dieses Jahr Marshmallows und Glühwein am Lagerfeuer. Gefeiert wird dieses Jahr das erste Mal in großer Familienrunde in Sachsen-Anhalt auf dem Rittergut von Barby. „Wir haben an alle Familienmitglieder Aufgaben verteilt, damit es so stressfrei wie möglich wird“, sagt der 48-jährige Familienvater und lacht.

Justizministerin Katy Hoffmeister Quelle: Justizministerium/Ecki Raff

Von der Haftanstalt zum Kartoffelsalat

„In diesem Jahr verläuft Weihnachten bei mir etwas anders“, sagt Justizministerin Katy Hoffmeister. „Zuerst bin ich um 9 Uhr im Justizvollzug in Waldeck zum Päckchen verteilen. Gegen 15 Uhr treffen wir uns mit der Familie zum gemeinsamen Kaffeetrinken bei meinen Eltern.“ Anschließend besuchen sie zusammen den Gottesdienst um 17 Uhr im Bad Doberaner Münster. „Wir gehen frühzeitig los, um uns gute Plätze zu sichern“, sagt die Bad Doberanerin, die in der Münsterstadt auch Stadtpräsidentin ist. „Anschließend gibt es bei meinen Eltern Kartoffelsalat. Dann kommt der Weihnachtsmann.“ So lange durchzuhalten sei als Kind die größte Herausforderung gewesen. Für alle – nicht nur für die Kinder – gebe es ein kleines Geschenk. „So ist es seit 46 Jahren und so bleibt es auch – denn es ist einfach ganz wunderbar.“

Steffen Bockhahn, Senator für Soziales, Jugend, Schule und Sport Quelle: OVE ARSCHOLL

Rostocks Sozialsenator ist Weihnachtsmuffel

Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn ist ein Weihnachtsmuffel. „Dieses Fest und ich sind nie Freunde geworden“, verrät der 40-Jährige. Nichtsdestotrotz freut er sich auf die selbstgemachten Nudeln in der selbstgemachten Hühnersuppe bei seinen Eltern. Und auch zu Weihnachten wird er wie immer seine roten Socken tragen. „Rote Socken treffen dann auf roten Mantel“, sagt er scherzhaft und lacht.

Andreas Pasternack Quelle: OZ

Musiker steht jeden Abend auf der Bühne

Für Musiker Andreas Pasternack findet Weihnachten hauptsächlich auf der Bühne statt. Jeden Abend hat der 55-Jährige Auftritte und singt und spielt ein großes Repertoire an klassischen und modernen Weihnachtsliedern. „Es bereitet mir große Freude, den Menschen weihnachtliche Gefühle zu bereiten“, sagt der Rostocker. Am heiligen Abend geht es aber nichtsdestotrotz in die Rostocker Marienkirche.

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Quelle: Ministerium

Wettbewerb der Weihnachtsenten bei Sozialministerin

„Ich feiere ganz ruhig und friedlich und bin froh, dass ich ein paar Tage zwischendurch frei habe“, sagt Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese. Am 24. Dezember morgens schmücke sie gemeinsam mit ihren beiden 15-jährigen Kindern den Weihnachtsbaum. „Dabei höre ich auf ihren Geschmack. Ich liebe Lametta, meine Kinder hassen Lametta.“ Deshalb gebe es bei ihnen seit Jahren keines mehr. Der Baum bleibe bis nach Silvester stehen. Später am 24. Dezemnber gibt es dann Bescherung und Kartoffelsalat. „Es ist üblich, dass meine Kinder mir auch etwas schenken“, sagt Stefanie Drese. Bisher habe sie aber nicht herausbekommen, was es ist. „Sie halten beide dicht.“ Am 25. Dezember kommen ihre Eltern zu ihr nach Hanstorf bei Satow zum Ente essen. „Und am 26. gibt es dann bei meinen Eltern die Vergleichsente. Es ist zwar das gleiche Rezept, aber ich verfeinere meines mit etwas Honig. Mein Vater spielt dann den Schiedsrichter, welche Ente besser ist. Im vergangenen Jahr war er sehr diplomatisch.“

Robert Wetzel vom HC Empor Rostock Quelle: Felix Gaensicke

Handball hat fast alle Geschenke zusammen

Empor-Torwart Robert Wetzel hat fast alle Weihnachtsgeschenke zusammen. „Mir fehlt nur noch eins“, sagt der 29-jährige Handballer. Am 22.12. ist das letzte Spiel in diesem Jahr und danach fährt der Student nach Hause zu seiner Familie nach Bad Brahmstedt. „Tagsüber bin ich mit der Familie zusammen und abends treffe ich noch Freunde.“ Und auch das Training kommt an den Festtagen nicht zu kurz.

Dörthe Hausman, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Flughafen-Geschäftsführerin setzt auf schwedisches Büfett

Dörthe Hausmann, Chefin vom Flughafen Rostock-Laage, freut sich Weihnachten endlich mal Zuhause verbringen zu können. In der Nähe von Berlin warten Mann, Kind und Katze auf die Geschäftsfrau. Da ihr Mann ein halber Schwede ist, gibt’s bei den Hausmanns Heiligabend ein schwedisches Büfett mit Schinken, Fleischbällchen und Heringen. Nachmittags kommen Freunde zu Besuch, um Glühwein im Garten zu trinken.

Genießer: Scanhaus-Chef Friedemann Kunz Quelle: Dietmar Lilienthal

Eingelegte Heringe und Cheddar-Käse munden Scanhaus-Chef

Scanhaus-Geschäftsführer Friedemann Kunz geht dieses Jahr an Heiligabend mit seiner Familie in die Warnemünder Kirche. „Das ist Tradition bei uns“, sagt der 64-Jährige. Die Bescherung wird davor stattfinden. Und da Kunz gebürtiger Schwede ist, wird es an Heiligabend eingelegte schwedische Heringe, Kartoffelsalat mit Würstchen und ganz viel Cheddar Käse geben. „Die Heringe holen wir extra aus Schweden.“

Juri Schlünz schmückt seinen Baum mit Holzfiguren und Kugeln. Quelle: Anja Levien

Baum wird vom ehemaligen Hansa-Trainer selbst geschlagen

Ex-Trainer von F.C. Hansa Rostock, Juri Schlünz, macht aus dem Tannenbaum-Schlagen ein kleines Fest mit der Familie: Glühwein trinken, erzählen und gemeinsam den Baum aussuchen ist ein festes Ritual bei ihm. „Meine Söhne schlagen selbst, ich lasse schlagen“, sagt der 58-Jährige und lacht. An seinen Weihnachtsbaum kommen Holzfiguren und Kugeln. „Aber auf keinen Fall Lametta“, sagt er und lacht.

Von Stefanie Adomeit und Cora Meyer