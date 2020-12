So festlich war die diesjährige OZ-Weihnachtsgala in Rostock

Rostock

Die diesjährige OZ-Weihnachtsgala stand durch die Corona-Pandemie eigentlich unter keinem guten Stern – schließlich sind öffentliche Konzerte mit mehreren hundert Besuchern in diesen Tagen undenkbar. Doch am Dienstagabend erstrahlte er dann doch, der rote Weihnachtsstern aus Leuchtröhren im Katharinensaal der Hochschule für Musik und Theater Rostock.

Auf der Bühne waren Studierende der Gesangsklasse von Martina Rüping versammelt, die ein anspruchsvolles weihnachtliches Programm vorbereitet hatten. „Auftreten gehört zur Kunst nun mal dazu – und der Kontakt zu unserem Rostocker Publikum fehlt uns kolossal“, so HMT-Rektor Prof. Reinhard Schäfertöns. Der Leiter der Hochschule war glücklich, dass er dem Publikum in diesem besonderen Jahr einen hochwertigen Kompromiss anbieten konnte: Ein Konzert, dem im Saal rund 80 Studierende und Angehörige der HMT lauschen konnten – und an den Bildschirmen unzählige Leser der OSTSEE-ZEITUNG.

Musik öffnet Herzen und Portemonnaies

Schließlich dienen die seit 2003 durchgeführten jährlichen Galas nicht nur der Unterhaltung, sondern auch dem guten Zweck. Die Eintrittsgelder der Benefizkonzerte fließen als Spenden in die Aktion „Helfen bringt Freude“.

OZ-Reporter-Chef Andreas Meyer. Quelle: Martin Börner

„Ich hoffe deshalb, dass dieses Konzert für Sie nicht nur ein Stückchen Normalität in diesem schwierigen Jahr bedeutet. Sondern auch, dass die Musik Ihnen die Herzen und die Portemonnaies öffnet“, erklärte Andreas Meyer, Chef des Rostocker Reporter-Teams der OZ, in Richtung der Zuhörer im Saal und vor den Computern.

In diesem Jahr kommt das gesammelte Geld kranken Kindern zugute. Die Klinik-Nannys vom Projekt „Tommy nicht allein“ kämpfen gegen die Einsamkeit der Kinder, die in beiden Rostocker Krankenhäusern teilweise sehr lange medizinisch betreut werden müssen. Sie sind da, wenn die Eltern mal nicht können, eine Pause brauchen oder in der Betreuung gesunder Geschwisterkinder eingebunden sind.

Bis zu 900 Zuschauer verfolgen Online-Konzerte

Für die professionelle Übertragung des klassischen Weihnachtsabends sorgte das „Stream-Team“ der Hochschule. „Wir haben auf diese Art schon einige Konzerte im Semester anbieten können und damit bis zu 900 Zuschauer erreicht“, freute sich HMT-Sprecherin Angelika Thönes. Das sind mehr als doppelt so viele Menschen, wie selbst bei voller Belegung in den Katharinensaal passen.

Diese Künstler wirkten mit Unter künstlerischer Leitung von Martina Rüping gestalteten folgende Studierende das diesjährige Weihnachtskonzert: Maxi Mäder, Theresa Zschunke, Martha Luise Urbanek, Anna Lena Auer, Sofiya Kulay, Georgios Sofialidis, Clara Marie Schade. Janine Schmidtpott unterstützte an der Harfe, Thomas Hinz am Klavier.

Bei den OZ-Galas gibt es deshalb immer zwei Konzerte. „Wir sind froh, dass wir in diesem Jahr überhaupt einen so tollen Weihnachtsgruß in die Welt schicken und uns damit an der Benefizaktion beteiligen können“, betonte Thönes den Vorzug des Online-Konzertes.

Auch Märchen gehören zur Weihnachtszeit. Deswegen gaben Sofiya Kulay, Maxim Mäder und Martha Urbanek bei der OZ-Weihnachtsgala auch "Hänsel und Gretel" sowie den Sandmann. Quelle: Martin Börner

Auf das Live-Erlebnis wollten viele Hochschulangehörige dennoch nicht verzichten. Prof. Christfried Göckeritz war mit seiner Frau Adelheid zur Weihnachtsgala gekommen. „Wir haben schon mehrere dieser Konzerte besucht und fühlen uns im Saal sehr sicher“, betonte die Frau des ehemaligen HMT-Rektors, der bis 2012 acht Jahre an der Spitze der Hochschule gestanden und in dieser Funktion immer die Zuhörer der OZ-Galas begrüßt hatte. „Ich freue mich besonders für die Studierenden, denn die wollen sich natürlich zeigen“, ergänzte Christfried Göckeritz vor dem Konzert.

Hoffnung auf zahlreiche Spenden

Das taten die sechs Sängerinnen und der Sänger dann auch mit ganz verschiedenen Stücken. Ob bei Auftritten allein, im Duo oder als Ensemble – der Abend war mit Abstand ein musikalischer Hochgenuss. Die Zuschauer im Saal honorierten das mit kräftigem Applaus. „Und wir würden uns freuen, wenn alle im Saal und vor den Bildschirmen sich ein Herz fassen. Spenden Sie doch bitte für die Kinder“, animierte die künstlerische Leiterin Martina Rüping das Publikum, bevor sie es mit „Oh Du Fröhliche“ in die Adventsnacht entließ.

