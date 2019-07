Rostock

„Liebes Unterbewusstsein, wenn du da bist, dann zeige es mir“, sagt Ingo Schultz immer wieder, während er mir auf mein angewinkeltes Handgelenk tippt. Ob bewusst oder unbewusst: Erst zuckt mein kleiner Finger, dann mein Daumen, anschließend dreht sich meine Hand – genauso wie Schultz es von meinem Unterbewusstsein fordert.

Ich will herausfinden, was sich hinter Hypnose verbirgt. Am Ende der dreistündigen Sitzung habe ich eine Vorstellung: Es ist kein Zauber, kein Wunder – es ist die Kraft von Vertrauen und Suggestion. Und das kann funktionieren, wenn man will.

Als ich die Hypnosepraxis von Ingo Schultz betrete, erschrecke ich. Auf der Arbeitsplatte seiner Küchenzeile liegen zahlreiche Schachteln Zigaretten und Feuerzeuge. „Das sind die letzten Laster meiner Klienten. Wenn Sie zur Sitzung kommen, geben sie alles ab, was sie mit dem Rauchen verbinden“, sagt Schultz. Wie Trophäen liegen die Utensilien direkt im Eingangsbereich. Ist das schon Teil der Hypnose? Soll dies den Klienten Mut machen?

Der Schlüsselmoment: Ein Handbruch

Ingo Schultz ist 44 Jahre alt und gebürtiger Rostocker. Nach einer Ausbildung zum Speditionskaufmann, beginnt er in einem Rostocker Musikgeschäft zu arbeiten. Hier kommt er das erste Mal mit seinem heutigen Fachbereich in Kontakt. „Mein damaliger Chef hat sich mit Verkaufspsychologie beschäftigt. Darüber habe ich dann auch viel gelesen.“

Es kommt zu einem Schlüsselmoment als sich der Hobbygitarrist unglücklich die Hand bricht: „Ich wollte keine Fehlstellung, damit ich das Instrument später auch weiter spielen kann.“ Er versucht sich an Selbsthypnose und lässt sich von einem Gitarrenlehrer mechanisch unterstützen. Nach kurzer Zeit zupft er wieder Saiten. „Die Ärzte konnten es gar nicht glauben, dass meine Motorik so schnell zurückgekommen ist.“ Ihm wird klar: Mit Willen ist viel möglich, aber da müsse es doch mehr geben.

Also steigt er tiefer in das Thema ein und lässt sich ausbilden: Über die NGH (National Guild of Hypnotists), eine weltweit agierendes Hypnotisierenden-Netzwerk, wird er als Hypnotiseur zertifiziert. Er lernt bei den großen Vertretern des Faches – „bei Richard Bandler, James Ramey, Dr. Norbert Preetz oder auch Dr. Edwin Yager“, sagt Schulz. Heute bildet er über die NGH sogar neue Hypnotiseure aus und betreibt in Rostock ein Hypnose-Institut und verschiedene Praxen.

Klienten aus allen Berufsgruppen

Weshalb die Klienten zu ihm kommen? „Die Meisten wollen mit dem Rauchen aufhören, ihre Stressresistenz verbessern, Gewicht verlieren oder besser schlafen.“ Dabei seien es Ärzte, Pfleger, Polizisten oder Lehrer, die seine Hilfe in Anspruch nehmen. „In den Berufsgruppen mit viel Verantwortung ist Stress das häufigste Thema.“

Ich selbst bin seit 16 Jahren Raucher. Die etwa zehn Zigaretten, die ich am Tag wegdampfe sind Routine. Ich stehe morgens auf, dusche, putze Zähne, füttere die Tiere, esse etwas, mache mir einen Kaffee und zünde mir nach den ersten Schlucken eine Zigarette an. Schultz erklärt mir die Abhängigkeit anhand des limbischen Systems im Gehirn: Dieses sei so gesteuert, dass es Umgebung und Handlungen permanent überprüft. „Dort versteckt sich die ’Programme’ wie das Verlangen auf Arterhaltung und der Überlebenstrieb. Es sorgt für die subtile Angst vor Neuem.“

Trance: Ein Zustand größtmöglicher Entspannung

Nach den ersten Zügen einer Zigarette lerne das System: „Es tötet mich nicht. Es ist ok.“ So manifestiere sich eine positive Assoziation mit dem Rauchen. Das leuchtet mir ein. Doch kann Hypnose das ändern? „Ja“, sagt Ingo Schultz. Denn Hypnose entkoppele das Gelernte und löse es auf.

Er vergleicht die Praxis mit der Umprogrammierung einer Festplatte. „Gelangt der Körper in Trance kommt er in den Zustand der größtmöglichen Entspannung.“ Hier erhalte der Hypnotiseur dann Zugriff auf das Unterbewusstsein. Zwar benötige er für einen Raucher, der die Finger endlich vom Glimmstängel lassen will, nur eine Sitzung, jedoch seien dafür Vorgespräche notwendig. Heißt: In der Kürze sei es nicht möglich, mir mein langfristig antrainiertes Rauchen „wegzuprogrammieren“. Aber er wolle mir Möglichkeiten aufzeigen.

Ein erster Eindruck

Also los: Ich lege mich hin und soll meinen Ellenbogen anwinkeln, den Unterarm in die Luft halten und mein Handgelenk locker lassen. Schultz streckt seine Hand vor meine Augen und fordert mich auf, einen festen Punkt auf seinen Fingern zu fokussieren. Während seine Hand meinem Gesicht immer näher kommt, sagt er mir, was zu tun ist. „Wenn ich deine Stirn berühre, schlaf.“ Ich folge und schließe die Augen.

Fortan spricht er nur noch mein Unterbewusstsein an – nett, freundlich und mit meditativer Ruhe. Er bittet es, sich durch ein Zucken in Hand oder Fingern bemerkbar zu machen und tippt in regelmäßigen Abständen auf mein Handgelenk. Durch meinen Kopf wandern viele Gedanken, ich selbst versuche mich nicht angesprochen zu fühlen. Der kleine Finger zuckt, der Daumen auch. Nun soll mein Unterbewusstsein die Kontrolle übernehmen und meine Hand in Richtung Gesicht drehen. Als ich wenig später – leicht benommen – die Augen öffne, zeigt meine Hand in die geforderte Richtung. Ich bin nicht sicher, ob es mein Wunsch war, seinen Ausführungen zu folgen oder ob tatsächlich mein Unterbewusstsein diese Leistung erbracht hat.

Rauchentwöhnung und Fazit

Ich will tiefer eintauchen und bitte ihn auch ohne Vorgespräch um den Eindruck einer Rauchentwöhnung: Schultz willigt ein und bringt mich wie zuvor in Hypnose. Er klopft mehrfach drei Stellen an meinem Körper ab: im Gesicht, an der Hand und auf der Brust. Er fordert mich auf, mir vorzustellen, wie ich an einer Zigarette ziehe. Ich führe einen Kugelschreiber zu meinem Mund und imitiere das Rauchen. In der Vorstellung ist es unangenehm, das Einziehen des Gasgemisches wirkt wie das Inhalieren eines Schadstoffes – und so fühlt sich das sonst eigentlich nicht an. Das ganze wiederholt er drei Mal. Am Ende erinnere ich mich nur noch an Bruchstücke der Durchführung.

Nach drei Stunden in der Praxis sitze ich im Auto, benommen und müde. Neben mir liegt eine Schachtel Zigaretten. Ich greife nicht wie sonst geistesgegenwärtig hinein und stecke mir eine an. Nein, ich hinterfrage. Und das passiert in der anschließenden Woche häufiger. Mir wird klar, dass das große Verlangen oft ein Produkt der Routine ist. Ich bin erstaunt.

Doch Wunder hat die Hypnose auch nicht bewirkt – zu stark ist der Wille: Denn eigentlich will ich damit noch nicht aufhören. Am Ende ahne ich aber, zu was Hypnose fähig ist. Mit einer gesunden Portion Vertrauen und der Kraft der Suggestion kann diese Praxis einer „Festplatte“ einen neuen Datensatz verpassen. Und das ist mehr, als ich erwartet habe.

Geschichte der Hypnose Die heute als Hypnose bekannte Praxis wurde von der Wissenschaft erstmals im Jahre 1770 als magisch-religiöses Phänomen wahrgenommen. Der Wiener Arzt Franz Anton Mesmer experimentierte mit Magneten, die er den Patienten auflegte. Seine Arbeit machte ihn populär, weshalb das Hypnotisieren lange auch als „Mesmerisieren“ bekannt war. Im 19. Jahrhundert wandelte sich die Begrifflichkeit zum „Hypnotismus“. Siegmund Freud wurde 1885 auf die Experimente von Mesmer aufmerksam und versuchte sich selbst in der Praxis. Dies war der Ausgangspunkt seiner Studie zur „Hysterie“. Eine erhebliche Weiterentwicklung erfuhr das Fachgebiet im 20. Jahrhundert. Es entstanden Praktiken wie das autogene Training oder das Neurolinguistische Programmieren. Kritik erfuhr die Praxis wegen des Eingriffes eines fremden Willens auf die eigene Psyche. Ob Menschen durch das Hypnotisieren zu kriminellen Handlungen gebracht werden können, konnte nicht abschließend geklärt werden.

