So funktioniert Rostocks neue Büchertausch-Zelle

Rostock

Die Zeit der Corona-Pandemie wurde häufig auch zum Ausmisten genutzt. Überall im Stadtbild standen plötzlich „zu verschenken“-Kisten vor den Häusern. Darin häufig Spielzeug oder Büchere. Für Letztere soll es in der Östlichen Altstadt bald eine neue Lösung geben. Der Altstadtverein plant die Aufstellung einer sogenannten Büchertausch-Telefonzelle zum Geben und Nehmen ausgelesener Werke. Aufgestellt werden soll sie auf der Freifläche am Wendländer Schilde unterhalb der Nikolaikirche.

„Eigentlich sollte alles schon zum Tag des Buches im April fertig sein“, sagt Jürgen Möller, der Vorsitzende des Altstadtvereins. Durch die Pandemie sei nun die notwendige Erlaubnis der Verwaltung noch nicht eingetroffen. „Mit dem Denkmalschutz ist aber alles geklärt, von dort gibt es keine Hinderungsgründe“, so Möller. Hinweise zur Gestaltung und zum Standort des Objekts seien vom Verein aufgenommen und umgesetzt worden.

Theaterwerkstatt fertigte Holzregal

Klaus Teumer beklebt die Büchertausch-Zelle. Quelle: Jürgen Möller

Die alte Telefonzelle, die aus Anklam stand, wurde erst mit einigem Aufwand auf dem Hänger nach Rostock transportiert und dort in einer Werkstatt am Fischerbruch aufgearbeitet. Die Holzarbeiten für das Bücherregal übernahm die Theaterwerkstatt. Eine Farbveränderung geb es bereits – die alte Telefonzelle hat einen neuen, zum Teil ziegelroten Anstrich bekommen, um sich in die historische Umgebung einzupassen. Außerdem wurde sie noch mit Folien beklebt. „Unter anderem mit einem alten Stadtplan“, erklärt Jürgen Möller.

In der Hansestadt ist die Idee des Büchertauschens nicht neu. Schon seit Jahren steht beispielsweise die Bücherbüxe im Warnemünder Kurpark – dort handelt es sich um eine ausgediente Litfasssäule. „Die Damen des Vereins, die das betreiben, waren auch bereits hier und haben uns Tipps gegeben“, so Möller. Ein Selbstläufer seien diese Anlagen nämlich nicht. „Wir wollen ja auch nicht, dass es vermüllt aussehen. Dass Problem, dass es vermutlich mehr Bücher gibt als Platz, werden wir zwar auch nicht lösen. Aber es ist ein kleiner Beitrag“, erklärt der Altstädter.

Weitere Neuerungen für die Altstadt geplant

Die Büchertausch-Zelle ist nicht die einzige Neuerung in der Östlichen Altstadt. Der Ortsbeirat Stadtmitte hat jüngst beschlossen, aus seinem Budget einen Antrag für die Aufstellung von Blumenkübeln zu unterstützen, die ebenfalls am Wendländer Schilde Platz finden sollen.

Von der Stadt ist vor Ort eine neue Radabstellanlage geplant.

Von Claudia Labude-Gericke