So gefährlich sind Rostocks Straßen für Radler: Hansestadt schneidet in ADFC-Umfrage nur mittelmäßig ab

Rostock

Rostock bekommt nur mittelmäßige Bewertungen in puncto Fahrradfreundlichkeit. Das jedenfalls sagt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der bundesweit Städte in seinem Fahrradklimatest bewertet hat. Von 26 Städten der Größenordnung 200 000 bis 500 000 Einwohner belegt die Hansestadt Rostock Platz 9. Laut ADFC habe sie sich in den letzten drei Jahren in puncto Fahrradklima nicht verbessert – aber auch nicht verschlechtert.

Zum Vergleich: In derselben Kategorie liegt Karlsruhe auf Platz 1, Kiel auf Platz 4, Lübeck auf Platz 22. Für die Stadt Rostock wurden allerdings vergleichsweise wenige Interviews zum Thema geführt, nämlich nur 600. In den meisten anderen Städten waren es zwei- oder dreimal so viele.

Gefährlich in Rostock: Falschparker auf Fahrradwegen

Nach Schulnoten bemessen bekommt Rostock für sein Fahrradklima nur ein „ausreichend“ – wurde nach Auswertung der Interview-Fragen mit 3,94 bewertet. Besonders schlecht haben die Teilnehmer der Umfrage die vielen Falschparker entlang von Fahrradwegen und die Fahrradspuren an Baustellen beurteilt. Positiv stachen hingegen die vielen geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung für den Fahrradverkehr oder die Erreichbarkeit des Stadtzentrums per Fahrrad heraus.

Insgesamt heißt es vonseiten des ADFC für Deutschlands Fahrradstädte: „Es ist viel Luft nach oben, aber es tut sich etwas in vielen deutschen Städten: Die Fahrradförderung in jüngster Zeit und die Werbung für das Radfahren wurden 2020 weit positiver bewertet als noch vor zwei Jahren.“ Insbesondere in den Großstädten würden die Menschen den Aufbruch spüren. Dabei gehe es unter anderem um Fahrradverleihsysteme und die Öffnung von Einbahnstraßen für Radler.

„Dass wir auf Platz 9 der Städte unter 500 000 Einwohnern abgerutscht sind, ist wirklich bitter, aber verdient, weil sich der Radverkehr in den letzten Jahren viel zu wenig verbessert hat. Hinter der Durchschnittsnote 3,94 verbergen sich viele unschöne Erlebnisse, die Radfahrer in Rostock tagtäglich haben.“ Marie Heidenreich, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima. Quelle: Florian Börgel

Der Durchbruch sei laut ADFC aber noch nicht erreicht bei den großen Themen Infrastruktur und Verkehrssicherheit. Die Bedeutung des Fahrrads sei während der Corona-Krise zudem gestiegen, dieser Aussage stimmen 66 Prozent der Teilnehmenden zu. Die meisten Städte hätten aber während der Corona-Krise dennoch nicht mit Verbesserungen für den Radverkehr reagiert.

Grüne fordern konsequentes Abschleppen von Falschparkern

Das finden auch die Grünen in der Hansestadt: „Dass wir auf Platz 9 der Städte unter 500 000 Einwohnern abgerutscht sind, ist wirklich bitter, aber verdient, weil sich der Radverkehr in den letzten Jahren viel zu wenig verbessert hat. Hinter der Durchschnittsnote 3,94 verbergen sich viele unschöne Erlebnisse, die Radfahrer in Rostock tagtäglich haben“, kommentiert Marie Heidenreich, Landtagskandidatin der Grünen und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Energie und Klima. Zu den Gefahren für Rostocks Radler zählen aus ihrer Sicht, dass sie auf der Langen Straße angehupt, auf der Hundertmännerbrücke trotz durchgezogener Mittellinie zu dicht überholt werden oder auf der Grubenstraße wegen der Falschparker auf die Fahrbahn ausweichen müssen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und weiter: „Wir fordern, dass illegales Parken auf Fuß- und Radwegen konsequent geahndet wird. Falschparker, die andere Verkehrsteilnehmer auf Geh- und Radwegen gefährden, müssen abgeschleppt, statt mit einem Verwarngeld belangt zu werden.“

Von Michaela Krohn