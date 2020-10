Rostock

Die Covid-19-Pandemie hat Deutschlands Start-ups hart getroffen und auch in Mecklenburg-Vorpommern kämpfen Gründer mit den Folgen der Krise. Manche schlagen sich dabei erstaunlich gut, können sogar profitieren, sagt Tobias Gebhardt, Regionalsprecher des Bundes-Start-up-Verbandes. Als Geschäftsführer des Stralsunder Jungunternehmen GWA Hygiene weiß er auch aus der Praxis, wie es der Gründerszene derzeit geht. Warum des einen Leid des anderen Freud ist und wie wahrscheinlich eine Pleitewelle ist, sagt Gebhardt im OZ-Gespräch.

Wie geht es der Start-up-Szene in MV aktuell?

Tobias Gebhardt, CEO von GWA Hygiene, ist Regionalsprecher des Start-up-Bundesverbandes für MV. Quelle: Ove Arscholl

Durchwachsen, sagt Gebhardt. Es gebe Gewinner und Verlierer. Zu letzeren zählten Jungunternehmen der Tourismus- und Gastro-Branche. „Die befürchtete Pleitewelle kann ich bislang aber nicht wahrnehmen.“ Zuletzt habe es eine Telefonkonferenz mit MVs Digitalminister Christian Pegel und vielen Start-ups aus dem Land gegeben. „Der Tenor war nicht, dass alle kurz vorm Kollaps stehen.“ Die Frage sei, wie sich die Situation weiterentwickelt. „Man muss kreativ sein.“

Welche Strategien nutzen die Unternehmen, die die Corona-Krise gut bewältigen?

Sie machen aus der Not eine Tugend und entwickeln ihre Produkte weiter. Das gelinge besonders den Unternehmen, die, wenn ein Geschäftszweig wegbricht, flexible Lösungen finden, sagt Tobias Gebhardt und nennt als Beispiel das Insure-Tech-Unternehmen Hepster aus Rostock: Der digitale On-Demand-Versicherer hat den aktuellen Trend zum E-Bike aufgegriffen und unter anderem in Zusammenarbeit mit der Onlineplattform Internetstores Versicherungsprodukte für Fahrräder vermarktet. „Das hat für ein gutes Geschäft gesorgt.“ Die Onlineanwaltskanzlei Advocado aus Greifswald habe dagegen das Thema Reiserücktritt fokussiert. Grundsätzlich kämen etablierte Start-ups – vor allem digital ausgerichtete – wahrscheinlich besser durch die Krise als Neulinge, prognostiziert Gebhardt. Nicht zuletzt, weil sie finanzielle Unterstützung haben.

Apropos: Müssen Start-ups befürchten, dass ihnen Investoren den Geldhahn zudrehen?

Nein, sagt Gebhardt. „Kapitalgeber sind eher bestrebt, wenige Neuinvestitionen zu tätigen.“ Das sei gut für Unternehmen, die bereits einen Investor an ihrer Seite haben, aber ein Problem für Start-ups, die gerade in Gründung sind. „Für sie verzögern sich die ersten so wichtigen Finanzierungsrunden. Investoren wollen ihr Geld zusammenhalten, um ihre bestehende Investments zu unterstützen.“

Müssen Mitarbeiter von Start-ups um ihre Jobs bangen?

Eher nicht, vermutet Tobias Gebhardt. Zwar hätten einige Firmen Coronahilfen wie das Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. „Aber mir ist kein Start-up bekannt, das gerade Personal abbaut.“ Eine Umfrage des Bundesverbandes Deutsche Start-ups stützt seine Einschätzung. „Dort zeigte sich eher die gegenläufige Tendenz.“ Zwar werde Personal nicht sofort aufgebaut, aber perspektivisch planten Unternehmer trotz Corona-Krise eher mit Neueinstellungen als Entlassungen.

Die Bundes-SPD strebt eine Reform der Mitarbeiterkapitalbeteiligung an. Wie wichtig ist das für die Fachkräftegewinnung?

Sehr, denn andere laufen der einstigen Gründernation Deutschland den Rang ab. „Unsere Gründerzeit, die Zeit von Siemens oder Bosch, die war mal“, sagt Gebhardt. Es brauche bessere Rahmenbedingungen, damit die hiesige Wirtschaft wieder Global Player hervorbringen und im Wettbewerb um Toptalente international mithalten könne. Dazu zähle, dass Start-ups ihre Mitarbeiter am Erfolg beteiligen und so vergleichsweise niedrige Einstiegsgehälter kompensieren. Ginge etwa Airbnb an die Börse, würden Hunderte Mitarbeiter durch Aktienoptionen über Nacht zu Millionären, sagt Gebhardt. Was verlockend klingt und in den USA Gang und Gäbe ist, sei in Deutschland allerdings mit viel Bürokratie verbunden und lohne sich aus steuerlichen Gründen kaum, beklagt er. „Dabei ist es ein wichtiges Instrument, um Fachkräfte zu gewinnen.“

Wie schwer war und ist es für Start-ups in MV, finanzielle Hilfen zu bekommen?

Die Verteilung von Fördergeldern sei nicht optimal gelaufen, sagt Tobias Gebhardt. „Wenn man Bundesmittel über die staatliche Förderbank Kfw verteilen und verwalten möchte, muss man auch lokal die Voraussetzungen dafür schaffen.“ Soweit ihm bekannt, gab es in MV zuletzt aber keine Bank, die in der Lage ist, Kfw-Hilfen abzuwickeln. „Da musste eine Bank aus Thüringen einspringen, das ist ungünstig. Ein näherer Draht wäre besser gewesen.“ Zudem seien die Förderinstrumente nicht optimal auf die Bedürfnisse der Firmen zugeschnitten gewesen und manches Jungunternehmen somit durchs Raster gefallen.

Fördergelder sind das eine, Einnahmen das andere. Wie erzielen Start-ups trotz Krise Gewinne bzw. vermeiden Verluste?

Indem sie sich auf das B2B-Business, sprich die Geschäftskunden, konzentrieren, sagt Gebhardt. „Die große Hoffnung ist, dass durch Corona die etablierte Unternehmen erkennen, dass sie das Thema Digitalisierung vorantreiben müssen und dass sie es aus eigener Kraft nicht leisten können, sondern sich da für innovative Start-ups öffnen müssen.“ Diese Gründer müssten dann aber auch die entsprechende Produktpalette bieten.

Wie ist es denn um den Gründergeist in MV bestellt?

Er könnte aktiver sein, sagt Gebhardt. „Gerade die aktuelle Situation ruft förmlich nach neuen Ideen. Am Kapital zur Umsetzung sollte es nicht scheitern, das ist da.“ Er appelliert an potenzielle Gründer, mutig zu sein und auch ungewöhnliche Konzepte auszuprobieren. „Out-of-the-Box-Denken – das sollte viel öfter passieren.“

Angst vor der Pleitewelle Anfang Juni hatte in einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom jedes zweite Start-up (47 Prozent) angegeben, dass durch die Corona-Krise die eigene Existenz bedroht ist. Rund zwei Drittel (63 Prozent) kritisierten, dass die Politik zu wenig unternimmt, um in Not geratene Start ups zu unterstützen. Drei Viertel (78 Prozent) der befragten 112 Unternehmen erwarteten eine Pleitewelle unter deutschen Start-ups. Der Aufschwung in der Gründerszene Deutschlands ist im vergangenen Jahr zum Erliegen gekommen. Die staatliche Förderbank KfW schätzt die Zahl der Start-ups auf rund 70 000 – ebenso viele wie 2018. Zuvor war die Zahl kräftig gewachsen: 2016 hatte es 54 000 Start-ups gegeben und 2017 etwa 60 000. Grund für die Stagnation sei die abgeschwächte Konjunktur bei einem zugleich stabilen Arbeitsmarkt, heißt es in einer Studie.

Von Antje Bernstein