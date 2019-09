So hat Mecklenburg sich verändert: Markante Gebäude im Wandel der Zeit (Teil 1)

Rostock

Mecklenburg hat sich im Lauf der Zeit deutlich verändert. Ein Vergleich historischer Ansichten von vor hundert Jahren mit aktuellen Aufnahmen macht deutlich, wie sehr. Während einige Gebäude noch gut erhalten sind oder erneuert wurden, verfallen andere zunehmend. In einer Serie stellen wir markante Bauten aus der Region vor.

Ulrich Müthers markanter Teepott

Der Teepott liefert sich mit dem Leuchtturm im Ostseebad regelmäßig einen Wettstreit um den Titel „Wahrzeichen von Warnemünde“. Vor allem ein Grund spricht für den Teepott: sein Hyparschalen-Dach. Diese Sonderform im modernen Dachbau, auch hyperbolische Paraboloidschale genannt, hat der Bauingenieur Ulrich Müther aus dem Ostseebad Binz konstruiert und realisiert. Der Teepott als dreigeschossiger Rundbau wurde 1967/1968 in nur sieben Monaten errichtet. Sein Restaurant entwarf der Architekt Erich Kaufmann.

Bildergalerie: Mecklenburger Gebäude einst und heute

Zur Galerie Ob Warnemünder Teepott, Wismarer Schabbellhaus oder das Moorbad in Bad Doberan: Die OSTSEE-ZEITUNG zeigt historische und neue Aufnahmen von markanten Gebäuden in Mecklenburg im direkten Vergleich.

Eingeweiht wurde der Pott zur 750-Jahr-Feier von Rostock. So richtig „teepottig“ sieht er nicht aus, sein Name stammt trotzdem aus dem Volksmund. Schon im Jahr 1928 stand an derselben Stelle ein Teepavillon. Und der wurde wegen seiner Topfform Teepott genannt. In den Jahren 1985/86 wurde das beliebte Gebäude umfassend renoviert. Von 1991 bis 2001 blieb es geschlossen. 2001/02 wurde der Teepott erneut umgebaut und am 19. Juli 2002 wiedereröffnet.

Lesen Sie auch: Warnemünde-Ansichten im Wandel der Zeit

Seit 2010 befindet sich der Teepott in der Hand der HPG Teepott Warnemünder & Co. KG, die in die spätere Friedemann-Kunz-Familienstiftung aufgenommen wurde. Am 18. Oktober 2018 haben die Bundesingenieurkammer und die Ingenieurkammer Mecklenburg-Vorpommern das Gebäude als „Historisches Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ausgezeichnet.

Der Bürgerbahnhof von Grevesmühlen

Der Bahnhof von Grevesmühlen erstrahlt zumindest teilweise in neuem Glanz, das Bahnhofsgebäude wurde komplett überholt und 2017 wiedereröffnet. Rund 3,5 Millionen Euro sind inklusive der Fördermittel in die aufwendige Sanierung geflossen, 1,6 Millionen Euro davon hat die Stadt als Eigenanteil finanziert. 2012 hatte die Stadt nach langjährigen Verhandlungen mit den Unternehmen der Deutschen Bahn das marode Gebäude, das mehr als 100 Jahre alt ist, gekauft.

Unter dem Namen „ Bürgerbahnhof“ sind auf den drei Etagen Veranstaltungsräume, ein Café, das Jugendzentrum sowie Beratungsstellen des DRK untergebracht. Einen kleinen Fahrkartenschalter gibt es im Café. Noch auf die Sanierung wartet die unter Denkmalschutz stehende Unterführung, der Vorplatz soll noch in diesem Jahr neu gestaltet werden.

Wismarer Reuterhaus : Vom Verlag zur Gaststätte

Das Wismarer Reuterhaus ist ursprünglich ein spätbarockes Gebäude. Eigentümerin war bis 1655 die St.-Marien-Kirchengemeinde, die es dann an privat verkaufte. Nach einem Brand von 1712 erhielt es das bekannte Krüppelwalmdach und den ehemaligen Fassadenerker. Im 19. Jahrhundert befand sich in dem Haus eine Buchhandlung. Hier begann der spätere Verleger Dethloff Carl Hinstorff 1826 eine Lehre. 1849 zog er mit seiner Familie von Parchim nach Wismar in das frei gewordene Geschäft.

Er erwarb das Haus 1850 und richtete hier seinen Verlag ein. 1859 unterschrieb der Schriftsteller Fritz Reuter seinen ersten Vertrag über die Herausgabe seiner plattdeutschen Erzählungen. Die „Hinstorff’sche Verlagsbuchhandlung“ bestand bis 1910 Am Markt 19. Nach 1911 wurde das Reuterhaus durchgängig bis heute als Gaststätte genutzt. Im Zweiten Weltkrieg blieb das Haus unversehrt. Während der Aktion „Rose“ wurde der Eigentümer des florierenden Restaurants enteignet. Es wurde fortan „sozialistisch“ geführt.

Mehr lesen: Wismar-Ansichten im Wandel der Zeit

Zu DDR-Zeiten verfiel das Haus zusehends, 1988 musste es wegen „Baufälligkeit“ abgerissen werden. Man errichtete sofort einen nahezu unveränderten Nachbau, der 1989 ohne den markanten Fassadenerker eröffnet wurde. Das Reuterhaus beherbergt heute auch ein kleines Hotel.

Doberaner Moorbad : Ruine mit ungewisser Zukunft

Die Geschichte des Gebäudes nahe des Bad Doberaner Bahnhofes beginnt 1812. Damals entdeckte ein Einwohner der Münsterstadt auf den Wiesen eine Eisenquelle. Um diese medizinisch zu nutzen, entstand ein kleines Gebäude mit vier Badewannen als erste Kureinrichtung. Anschließend wurde das Stahlbad von Baumeister Carl Theodor Severin auf Anordnung des Großherzogs Friedrich Franz I. gebaut. 1964 wurde es in „ Moorbad“ umbenannt. 1996 bauten die Dr.-Ebel-Fachkliniken ein neues Moorbad 800 Meter südlich, das alte Stahlbad stand fortan leer.

Eine Investorengruppe wollte das Denkmal Anfang der 2000er Jahre kaufen, um unter anderem ein Hotel zu bauen. Bevor es dazu kam, wurde das Gebäude am 12.Dezember 2006 bei einem Brand schwer beschädigt. Weil das Ensemble auf der Denkmalliste steht und die Fassade erhalten bleiben muss, darf es jedoch nicht vollständig abgerissen werden.

Im September 2015 ersteigerte David Corleis das Grundstück samt historischem Gebäudeensemble für gut 415 000 Euro. Ursprünglich wollte er in dem Gebäude ein Hotel mit Casino einrichten. Daraus wurde jedoch aus verschiedenen Gründen nichts. Inzwischen plant Corleis – zusammen mit einem Partner – ein Hotel mit 100 Zimmern. Dafür rechnet der Grundstücksbesitzer mit Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe. Über das Vorhaben muss nun die Stadtvertretung entscheiden.

Mehr zum Thema:

Schlösser, Ruinen und Gutshäuser: Das sind die spannendsten Denkmäler in MV

Jarmshagen bei Greifswald – eine von fünf mittelalterlichen Fachwerkkapellen in MV

Große Pläne der Nazis in MV: Hier testete Hitler seine Welthauptstadt Germania

Von OZ