Rostock

Die Hansestadt Rostock ist die brunnenreichste Stadt des Landes: 33 Brunnen- und 14 Beregnungsanlagen können hier im öffentlichen Bereich bewundert werden. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der traditionelle Start der Saison zu Ostern immer wieder verschoben werden. Inzwischen sprudelt das Wasser aber in den meisten Anlagen wieder.

Die ersten Brunnen entstanden in der Hansestadt kurz vor dem Ersten Weltkrieg: „Zu nennen sind hier der Muschelhorcher-Brunnen und Fritz-Reuter-Brunnen“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Einzig der nicht mehr existierende Kandelaber-Brunnen auf dem Neuen Markt sei vor der Jahrhundertwende erbaut worden. „Zwischen den Weltkriegen entstanden dann unter anderem der ,Fisch-Brunnen’ und die ,Trinkende’“, so Kunze.

Anzeige

Rostock sucht Brunnen-Paten

In den 1960er und 1970er Jahren sind Brunnen zumeist im Zuge des planmäßigen Aufbaus der sogenannten Satellitenstädte eingeweiht worden, wie der „Bauern-Brunnen“ am Lichtenhäger Brink oder der „Kosmos-Brunnen“ in der Südstadt. Das bekannteste Rostocker Wasserspiel, der „Brunnen der Lebensfreude“, ist in den 1980er Jahren auf dem Universitätsplatz entstanden. Heute ist der „Porno-Brunnen“, wie er im Volksmund genannt wird, ein beliebtes Fotomotiv und Treffpunkt sowohl für Einheimische als auch Touristen.

Weitere OZ+ Artikel

Nach der Wende sind in Rostock im Zuge der städtebaulichen Sanierung einzelner Wohnquartiere zahlreiche weitere Anlagen entstanden, wie der „Wasserlauf Grubenstraße“, der „Möwen-Brunnen“ und der „Warnminner Ümgang“. Doch das Bewirtschaften der Brunnen verschlingt auch viel Geld: Rund 300 000 Euro steckt die Hansestadt allein in diesem Jahr in Wartung und Betrieb. Das Rathaus sucht daher „Brunnen-Paten.“ Mehrere Rostocker Unternehmen engagieren sich hier bereits seit Jahren und unterstützen den Betrieb der Anlagen mit Geld- oder Sachleistungen in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Warnung: Brunnenwasser ist kein Trinkwasser

Bei aller Beliebtheit der Brunnen warnt die Stadt Rostock jedoch davor, dass die Anlagen kein Trinkwasser führen und auch keine Badewasserqualität haben. „Obwohl alle Brunnenanlagen regelmäßig und zuverlässig gewartet werden und alle zwei bis vier Wochen ein Wasserwechsel stattfindet, sei eine Keimbelastung nicht auszuschließen“, teilt das Gesundheitsamt mit. Hinzu kommt die Verletzungsgefahr auf glatten und kantigen Flächen.

Die zweijährige Marie und Mama Kristin Butschkau (30) freuen sich über den Brunnen im Rostocker Rosengarten. Quelle: Ove Arscholl

Noch etwas gedulden müssen sich die Güstrower, bis ihr Borwin-Brunnen am Pferdemarkt wieder sprudelt. Die Restaurierung für 126 000 Euro sollte ursprünglich im vergangenen Oktober abgeschlossen sein. Doch bei den Arbeiten sind weitere Schäden an der Standsäule der Figur festgestellt worden, wie Stadtsprecherin Karin Bartock mitteilt.

Gesprengter Borwin-Brunnen erst Ende Juli repariert

Der Borwin-Brunnen war in der Silvesternacht 2017/2018 durch einen Böller teilweise zerstört worden. Als Unterstützung hat die Stadt etwa 50 000 Euro Fördermittel vom Land erhalten sowie Spendengelder in Höhe von knapp 21 000 Euro. Der verurteilte Täter aus Güstrow musste 5000 Euro Strafe zahlen. Auch wurde er zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Er hatte einen Böller auf die Wasserschale gelegt und Teile davon abgesprengt. Videos der Tat gingen damals bundesweit durchs Internet.

Blick auf den teilweise zerstörte Borwin-Brunnen Anfang 2018. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Die Restaurierung soll nun Ende Juli abgeschlossen sein. Durch die Corona-Pandemie war es zuletzt zu Lieferschwierigkeiten von Ersatzteilen gekommen. „Wir hoffen, dass wir damit dann durch sind und wir den Brunnen endlich wieder einschalten können“, sagt Karin Bartock. Bereits wieder in Betrieb ist Güstrows zweiter Brunnen „Fuchs und Igel“.

Jubiläum für Wismarer „Pinkel-Rinne“

Planmäßig im Frühjahr sind die fünf Brunnen in Wismar wieder angesprungen. Rund 10 000 Euro pro Jahr steckt die Hansestadt hier in die Wartung der Anlagen. Sein 20-jähriges Jubiläum feiert in diesem Sommer der Brunnen am Ende der Krämerstraße auf dem Hopfenmarkt. Bis heute gibt es immer wieder Diskussionen und bissige Bemerkung über sein Aussehen. Längst ist er als „Pinkel-Rinne“ in den Sprachgebrauch vieler Wismarer eingegangen. Dennoch wird er gerade im Sommer gern angenommen, von den Kindern bis zu den Rentnern.

Der Brunnen am Wismarer Hopfenmarkt trifft bis heute nicht jedermanns Geschmack. Quelle: Ulrike Oehlers

Ebenfalls seit nunmehr 20 Jahren, aber mit weniger Diskussionen verbunden, gibt es in Grevesmühlen den Wächterbrunnen, erschaffen vom Rostocker Bildhauer Jo Jastram (1928-2011). Das Denkmal steht auf dem Rathausplatz und erhebt sich über dem Rest eines mittelalterlichen Brunnens. Auf dessen Abdeckung steht ein 2,30 Meter hoher Quader aus Bronze, auf dem eine Kugel als Symbol für die Erde ruht. Der Hund darüber gilt als Wächter.

Kuriose Geschichte zu Elefanten-Brunnen in Grevesmühlen

Etwas in Vergessenheit geraten ist die Geschichte des Grevesmühlener „Elefanten-Brunnens“ neben dem Amtsgericht. Das Kunstwerk ist mit EU-Mitteln geschaffen worden, um eine Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Trzebiatow anzubahnen, deren Wappen ein Elefant ist. Das Projekt kostete eine fünfstellige Summe. Beziehungen gibt es jedoch keine mehr.

Eine Frischekur erhielt im Jahr 2017 der Brunnen am Alexandrinenplatz in Bad Doberan – er ist denkmalgerecht saniert und der Platz um ihn herum umgestaltet worden. Fahrradständer und Info-Stele wurden angebracht. Mit seinen Bänken und Bäumen lädt der Kleine Kamp nun noch mehr zum Verweilen ein – so wie die vielen schönen Brunnen in Mecklenburg.

Über den Autor

Von André Horn