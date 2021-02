Rostock

Die Winterferien haben am Mittwoch ihrem Namen endlich alle Ehre gemacht. Der Schnee – er kam in Rostock später als im Rest der Republik, dafür aber gleich heftig mit 20 Zentimetern und mehr. Das führte teilweise zu chaotischen Zuständen: Besonders davon betroffen war die Deutsche Bahn.

Eduard Schaubert und André Lepkojis von der Rostocker Firma Bochold waren seit 2.30 Uhr damit beschäftigt, die weiße Pracht zu beseitigen und den Bahnhof passierbar zu machen. Da reichte auch kein Schneeschieber mehr – die beiden 54-Jährigen waren mit schwerem Gerät im Einsatz.

Und selbst damit kamen die fleißigen Männer den Folgen des Wintereinbruchs kaum hinterher. Treppen und Bahnsteige blieben teilweise vereist. Die Anzeigetafel warnte vor Glätte und informierte gleichzeitig über die Einschränkungen des Zugverkehrs. Berufspendler und Reisende mussten sich bis mittags auf Fahrplanänderungen einstellen. Manche Verbindungen – vor allem im Fernverkehr – fielen sogar komplett aus.

Straßenbahnen pünktlich unterwegs

Trotz einiger Störungen am Morgen und eines kurzen Ausfalls der Fähre nach Gehlsdorf gegen Mittag rollte der öffentliche Personennahverkehr der Hansestadt dagegen fast wie geplant. „Bei uns lief im Großen und Ganzen alles“, sagte Beate Langner, Sprecherin der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Dass teilweise Busse verspätet fuhren, sei der unterschiedlichen Straßenräumung in den Morgenstunden geschuldet gewesen. Und der Tatsache, dass alle Verkehrsteilnehmer bei der Wetterlage langsamer unterwegs waren. „Das hat sich aber wieder aufgelöst, als der Berufsverkehr durch war“, so Langner.

Zur Galerie Es wird endlich Zeit, die Skier auszupacken. Mit dem Fahrrad kommt man in der Hansestadt bei dem Schneechaos eh nicht mehr durch die Straßen. Den ganzen Mittwoch hat es in Rostock geschneit und viele Menschen zog es an die frische Luft.

Die Straßenbahnlinien seien alle planmäßig gefahren, da der Schneepflug bereits früh die Gleise beräumt hatte. Allerdings habe die Haltestelle Brückenweg zwischenzeitlich nicht angefahren werden können, weil dort Lkw im Schnee feststeckten.

Schwerer Unfall in der Innenstadt

Einen schweren Unfall gab es am Mittwochmittag in der Rostocker Innenstadt. Der 33-jährige Fahrer eines Audis war in Richtung Steintor unterwegs und kam an der Ecke Wallstraße/Rungestraße von der Fahrbahn ab. Daraufhin streifte er einen Baum. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zahlreiche Passanten eilten dem jungen Mann zu Hilfe, der zunächst nicht ansprechbar war. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Ob die Witterung am Unfall schuld war, müssen nun die weiteren Ermittlungen ergeben.

Über diesen Unfall hinaus hatte die Rostocker Polizei kaum wetterbedingte Einsätze zu vermelden. „Die Verkehrsteilnehmer haben sich trotz der teilweise starken Schneefälle gut auf die Bedingungen eingestellt und waren vorbildlich unterwegs“, erklärt Polizeisprecherin Sarah Schüler.

Paketzusteller haben viel zu tun

Rostocks Brief- und Paketzusteller waren trotz des Wetters voll beladen im Einsatz. Wer online Schlitten, Ski oder Schneehose bestellt hatte, konnte sich am Mittwoch auf fast normale Zustellung freuen. „Unsere Mitarbeiter sind gut gestartet und haben auch alles, was ein bisschen verspätet bei uns ankam, noch mitgenommen", erklärte Jens-Uwe Hogardt, Sprecher der Deutschen Post.

Blick auf das verschneite Evershagen Quelle: Martin Börner

Und die Fahrzeuge seien voll: „Denn wir haben durch den Lockdown und den geschlossenen Einzelhandel beim Paketaufkommen fast noch Weihnachtsgeschäft", sagte er. Durch den Schnee könne es zwar sein, dass nicht jeder Hauseingang gleich gut erreicht wird. „Aber wir sind sehr bemüht und zuversichtlich, dass wir die Postversorgung in der Stadt und auch im ländlichen Raum wie gewohnt aufrecht erhalten können“, so der Sprecher.

Ausflüge enden in der Klinik

Rostocks Rodelhänge waren schon tagsüber voll. Jauchzend stürzten sich Kinder und Erwachsene auf ihren Schlitten die Pisten hinab. Auch Ski- und Snowboardfahrer nutzten den Schnee.

Für viele Menschen enden die Ausflüge allerdings in der Klinik. „Wir haben deutlich mehr Patienten als gewöhnlich bei uns“, sagte der Chef der Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Rostock, Thomas Mittlmeier. Viele Patienten kämen mit Verstauchungen und Knochenbrüchen in die chirurgische Notaufnahme, weil sie vor der Haustür, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen ausgeglitten sind. Zwar würde durch die Corona-Beschränkungen für zahlreiche Menschen der Weg zur Arbeit entfallen, sie verbringen die meiste Zeit zu Hause. Aber sie gingen häufiger ausgiebig spazieren – dadurch erhöhe sich die Unfallgefahr, sagte Mittlmeier.

Auch der Chef der Unfallchirurgie am Klinikum Südstadt Rostock, Thomas Westphal, berichtete von deutlich mehr kleineren Frakturen und etwas mehr Knochenbrüchen und schneebedingten Verletzungen. Allerdings wirkten sich der Corona-Lockdown und die Ferien positiv auf das witterungsbedingte Unfallgeschehen aus. „Normalerweise würde es bei der Wetterlage ordentlich brummen im OP.“ Jetzt gebe es weniger zu tun als vor Corona-Zeiten bei solchem Wetter.

Kein Schnee-Nachschub in Sicht

Dass der Schnee noch ein paar Tage liegen bleibt, verspricht OZ-Meteorologe Dr. Ronald Eixmann. „Die Temperaturen bleiben ja unter null Grad. Aber Nachschub kommt wohl keiner mehr“, so der Experte. Er rät deshalb Schnee-Fans, die Zeit zu nutzen, bevor die Tage wieder länger werden und die Sonne vermehrt scheint.

Von Claudia Labude-Gericke