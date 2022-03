Die Pläne für das Ostseehospiz in Neubukow kommen voran. Am Dienstag haben die Verantwortlichen eine große Spende erhalten. Geschäftsführerin Katharina Moritz und Ex-Leichtathletik-Weltmeisterin Grit Breuer-Springstein erklären bei einem Spaziergang in Warnemünde, wie wichtig der letzte Lebensabschnitt ist.