So kommt Warnemündes Künstlerszene durch die Corona-Krise 

Warnemünde

Wenn bei Olaf Habrlant am Morgen der Wecker klingelt, startet er mit dem bedrückenden Gefühl der Ungewissheit in den Tag. Denn der Sänger und Gitarrist der Rostocker Band Spill stand nun schon seit dem 8. März nicht mehr auf einer Bühne. In seinem Mailposteingang trudeln beinahe täglich Absagen herein. „Heute Morgen etwa: Da lese ich, dass ‚Flair am Meer‘ ausfällt.“ Tatsächlich wundert das den 60-Jährigen gar nicht mehr. „Ich würde mich eher erschrecken, wenn mal wieder etwas Festes hereinkommen würde.“

Ähnlich geht es seinem Musikerkollegen Ola van Sander. „Es war der 14. März. Mit meiner Band Bad Penny war ein ausverkaufter Auftritt in Berlin-Pankow geplant. Wir waren auch schon auf der Autobahn, als uns die Nachricht erreichte, dass alle größeren Veranstaltungen ausfallen müssen“, sagt van Sander. Auch die Irland-Tour im Mai, auf die sich der Berufsmusiker und seine Bandkollegen schon lange gefreut hatten, fiel den Verordnungen zur Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. „Wir hätten dort das erste Mal in Dublin gespielt.“

Anzeige

Vorarbeiten in der Krise

Seit 2010 realisieren beide Musiker gemeinsam verschiedenste Projekte, stehen oft auf den gleichen Bühnen – auf Rostocks Volksfesten oder auch bei den vielen Veranstaltungen im Warnemünder Ringelnatz. Wann das wieder möglich ist? Ungewiss. Van Sander geht davon aus, dass ihm und seiner Band bis September 60 000 bis 70 000 Euro an Gagen verloren gehen werden.

Weitere OZ+ Artikel

Untätig sind beide dennoch nicht. „Ich habe mir zu Hause ein Homestudio eingerichtet, schreibe neue Songs für ein Bad-Penny-Album und arbeite an dem Musical, welches wir gemeinsam mit Andreas Buhse von Coaast-Schallplattencafe auf die Bühne bringen wollen.“ Ähnlich sieht das bei Olaf Habrlant aus. Auch er ist in das Musical-Projekt involviert und arbeitet an neuen Songs für Spill. „Wir proben derzeit viel und wollen zum Ende des Jahres neue Songs präsentieren.“

Solidarität der Fanbasis

Für Habrlant wird es Zeit, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelockert werden. „Ich lebe von den Hotels und Kneipen, in denen ich regelmäßig solo auftrete. Man kann diesen ganzen Wirtschaftszweig doch nicht länger komplett ausschalten.“ Der 60-Jährige spielt im Moment sogar schon mit dem Gedanken, frühzeitig in Rente zu gehen. „Dann hätte ich etwas mehr Ruhe und nicht die ganze Zeit diesen Druck“, sagt er.

Wie sich beide über Wasser halten? „Solidarität“, sagt Ola van Sander. „Viele Fans haben ohne Aufforderung gespendet.“ So seien allein aus Bad Doberan auf private Initiative etwa 1500 Euro zusammengekommen, die ihm und seinen Bandkollegen helfen, diese Zeit zu überstehen. Anders stellt sich die Situation bei Hobrlant dar: „Ich lebe im Moment noch von meinen Rücklagen. Und Banküberfällen“, scherzt der Frontmann von Spill.

Veranstaltungsstau im Herbst?

„Tatsächlich können wir uns mit Gitarre und Gesang solo schon irgendwie durchschlagen, etwa als Straßenmusiker. Aber was macht der Bassist und der Drummer?“, fragt van Sander. Darüber hinaus gehen seine Gedanken auch an die Veranstalter. „Die tragen das eigentliche Risiko einer jeden Veranstaltung. Diese mutigen Leute prägen das kulturelle Bild einer Stadt.“

Das gelte etwa für Knut Linke, der seit 2010 mit seiner Veranstaltungsagentur Kulturmeer zahlreiche Open Airs rund um die Hanse Sail oder die Warnemünder Woche veranstaltet. „Diese Zeit schlägt mir auf das Gemüt. Herz und Bauch grummeln viel“, sagt der Soloselbstständige, der seit März etwa 16 Veranstaltungen absagen musste und wie viele Agenturen um die eigene Existenz bangt.

Film- statt Liveevent?

Auch das Pfingstevent „Musik, Kunst und Meer“, bei dem verschiedenste Künstler vor den Warnemünder Wahrzeichen spielen, muss laut der Rostocker Tourismuszentrale nun in den Herbst verlegt werden. Linke hat lange gehofft, dieses Event im Rahmen der Verordnung noch irgendwie organisieren zu können. Er befürchtet, dass die vielen Verschiebungen in den Herbst zu einer Art Stau führen, die den einzelnen Events nicht gut tun werden.

Das sieht Andreas Buhse ähnlich. Der Regisseur, Autor und Inhaber von Coaast-Schallplattencafé hat eine Idee entwickelt, mit der man die Künstler in der jetzigen Zeit fordern und nachhaltig fördern könnte. „Wir können die Events doch filmisch und ohne Publikum aufbereiten und zu den Stephan-Jantzen-Tagen im Oktober auf einer großen Leinwand präsentieren.“ Die Finanzmittel, die für die Veranstaltungen ohnehin eingeplant waren, könne man in die Produktion der Filme investieren. „Dies könnte man sowohl für den Hanse-Sail-Rock, das ‚Musik, Kunst und Meer‘ als auch für das ‚Rauch-auf-dem-Wasser-Festival‘ machen.“ Laut Buhse gebe es diesbezüglich bereits erste Gespräche mit der Tourismuszentrale.

Knut Linke und Andreas Buhse stöbern zwischen Schallplatten. In Buhses Kaffee sind zahlreiche Veranstaltungsideen für Rostock und Warnemünde entstanden. Quelle: Susanne Gidzinski

Künstler vor den Restaurants?

Auch Rostocks Politiker befassen sich mit dem Schicksal der hiesigen Kulturlandschaft – so etwa Eva-Maria Kröger ( Linke). „Die Künstler sollen auf den Plätzen Rostocks auftreten, vor den Restaurants. Sie sollen wieder Leben in die Stadt und auch in unsere Gastronomie bringen.“ Die Gage für die Künstler soll demnach aus den Kassen der Stadt finanziert werden.

Wie Warnemündes Musiker dazu stehen? „Das ist eine super Idee, es darf aber keine Menschen gefährden“, sagt van Sander, der zu Bedenken gibt, dass nicht jeder Restaurantgast Lust auf musikalische Liveunterhaltung habe. Und ob es im Sinne der Stadt sei, wenn sich dadurch Menschentrauben vor den Lokalen bilden, sei ebenso fraglich. „Ich wünsche mir einfach, dass dieser Albtraum ein Ende hat“, sagt der 56-Jährige.

Lesen Sie auch

Von Moritz Naumann