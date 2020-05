Rostock

Stände mit frischen Lebensmitteln, dazu Gastronomie, eine Galerie oder vielleicht eine kleine Bühne – in den Visionen der Planer nimmt die Markthalle am Stadthafen immer konkretere Formen an. Bis zur Bundesgartenschau (Buga), die 2025 in Rostock geplant ist, soll ein solches Bauwerk im Stadthafen entstehen. Neben der Nutzung als überdachter Marktplatz könnte die etwa 90 Meter lange und rund 15 Meter hohe Halle im Obergeschoss auch der Tourismuszentrale, dem Rostocker Hafenamt, dem Hanse Sail-Verein oder jungen Firmen aus der Hansestadt ein neues Zuhause bieten.

Diese und viele weitere Ideen präsentierte Bernhard Schwarz vom Berliner Planungsbüro Sinai am Mittwoch dem neu gegründeten Buga-Ausschuss der Rostocker Bürgerschaft. Schwarz ist seit 2017 mit der Rostocker Gartenschau befasst, arbeitete an der Machbarkeitsstudie sowie bei der Bewerbung um die Ausrichtung entscheidend mit. Aktuell koordiniert er die Planungen für die Großveranstaltung. „Und so viel Zeit haben wir dann doch nicht mehr“, stellt der Fachmann fest.

Stadtplanungs-Visionen reichen schon bis 2029

Auch wenn es erst im September oder Oktober eine verbindliche Leitentscheidung der Bürgerschaft zur Buga geben soll, bei der alle Planungen und Kosten nochmal auf dem Prüfstand stehen, arbeitet verschiedene Fachbereiche der Verwaltung bereits fleißig vor. „Es geht dabei nicht nur um das, was wir bis 2025 baulich realisieren könnten, sondern um Stadtplanung bis ins Jahr 2029“, sagt Matthias Horn, der sich bei der Hansestadt als Sonderbeauftragter um die Buga kümmert. Mit Blick auf die Leitentscheidung betont er aber erneut: „Allen muss klar sein, dass es ohne die Bundesgartenschau auch kein Geld gibt“, so Horn mit Blick auf millionenschwere Förderzusagen von Land und Bund, die an die Gartenschau gekoppelt sind.

Besonders der Rostocker Stadthafen soll dabei aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Neben der Markthalle plant das Land dort – auf einem neu aufzuschüttenden Bereich an der Kaikante – den Bau des Archäologischen Landesmuseums.

Jetzt sind die Bürger gefragt Ursprünglich sollte die Bürgerbeteiligung zur Bundesgartenschau 2025 in Rostock bereits Ende März beginnen. Die Corona-Krise hat den Start verschoben, am generellen Anliegen wurde aber festgehalten: Ab Montag können Interessierte im Stadthafen Fragen zu den Plänen stellen oder Ideen loswerden. Auf Höhe Schnickmannstraße ist ein Container aufgebaut, an dem bis Sonnabend täglich zwischen 12 und 17 Uhr Ansprechpartner zu finden sind. Mittwochnachmittag um 15 Uhr ist eine größere Runde vorgesehen, zu der auch die Planer kommen und ihre Visionen für den Stadthafen vorstellen.

„Wir wollen eine Abkehr von der aktuell herrschenden Leere: Das Museum ist der kulturelle Anker, die Markthalle sorgt für zudem für Attraktivität; mit einem Erdgeschoss, das Innen und Außen verbindet und vielleicht auch einer Dachterrasse“, sagt Planer Bernhard Schwarz, der im Karree Schnickmannstraße noch ein weiteres Gebäude vorsieht.

Welchen Zweck es haben könnte, lässt er offen. Die Idee von neuem Wohnraum sei aber bereits für das Obergeschoss der Markthalle verworfen worden – unter anderem aus Schallschutzgründen. Schließlich führt mit der L22 die meist befahrene Straße Rostocks direkt an den Gebäuden vorbei.

Lückenbebauung entlang der Straße Am Strande

Dass entlang der Straße und am Stadthafen aber weitere neue Gebäude folgen sollten, steht für die Planer aus mehreren Gründen fest: Neben der notwendigen Nachverdichtung und „Stadtreparatur“, wie Matthias Horn die Lückenbebauung nennt, soll dadurch auch der Hochwasserschutz optisch ansprechend gelöst werden.

Das Staatliche Amt für Umweltschutz hätte mit 3,54 Metern eine zwingende Höhe zum Schutz vor Sturmfluten festgelegt. „Allerdings sagt das Amt ganz klar, dass es nicht für Schönheit zuständig ist. Wenn wir also keine Mauer am Wasser, sondern eine ästhetische Lösung haben wollen, müssen wir es selbst bezahlen“, sagt Matthias Horn.

Hochwasserschutzmauer nicht gänzlich ausschließen

Bernhard Schwarz will den Planern, die sich an den kommenden Wettbewerben zur Gestaltung des Areals beteiligen, zumindest in diesem Punkt mehr Freiheit lassen. „Wir sollten nicht ganz so ultimativ denken und eine Mauer von vornherein vermeiden“, sagt er und schlägt eine Kombination von Bebauung und Schutzwand vor. Auch mobile Lösungen seien denkbar, schließlich kommen extreme Hochwasserlagen glücklicherweise nicht allzu häufig vor. „Wir sollten uns das ganze Spektrum der Möglichkeiten zeigen lassen.“

Zwei Brücken verlängern City bis nach Gehlsdorf

Oberstes Ziel sei es, den Stadthafen zu einem Rostocker Aushängeschild und zum „Sehnsuchtsort“ zu machen. Nicht nur, dass mit der Brücke über die Warnow auch die Bürger aus dem Nordosten der Hansestadt leichter ins Zentrum kommen – auch die City soll durch die und bis zur Bundesgartenschau besser an den Stadthafen angebunden werden. „Mit der Schnickmannstraße gibt es bereits die perfekte Verbindung vom Universitätsplatz bis an die Kaikante“, so Planer Schwarz.

Das Problem: die Straße Am Strande. Nachdem der ursprünglich geplante „Deckel“, also eine breite und durchgängige Überführung über die Bundesstraße, aus Zeit- und Kostengründen verworfen wurde, ist dort dennoch eine Alternative zur aktuell vorhandenen Ampellösung geplant. Die Schnickmannbrücke soll Einheimische und Gäste der Stadt barrierefrei über die viel befahrene Straße bringen.

Eines steht für die Experten aber bereits jetzt fest: Eine nahtlose Weiterführung bis zur Brücke über die Warnow wird es nicht geben. Beide Bauwerke sollen ganz bewusst für sich stehen. Wie sie aussehen könnten, sollen die Planungswettbewerbe ergeben. Klar ist: Die Idee von Bernhard Schwarz und Matthias Horn, die Schnickmannbrücke mit einem Fahrstuhl für Fußgänger und Radler zu versehen, wurde vom Ausschuss abgeschmettert. Stattdessen soll zusätzlich zur Treppe eine Rampenlösung gefunden werden.

Stadthafen soll Busanbindung erhalten

Diese könnte beispielsweise um die Markthalle führen. Dort sei sowieso noch eine Ergänzung möglich: „Das Stadthafengelände wird eine Busanbindung erhalten“, so Bernhard Schwarz. Die notwendige Wendeschleife könnte überdacht werden und dann auch Stellflächen für Car- oder Bikesharing bieten.

Welche Wünsche und Ideen die Bürger für das Gelände haben, können sie den Verantwortlichen ab Montag selbst mitteilen. Dann sind täglich Ansprechpartner auf dem Gelände in der Schnickmannstraße vor Ort, die Anregungen entgegen nehmen und Fragen zu den Plänen beantworten.

Von Claudia Labude-Gericke