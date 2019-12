Er kann nicht nur rappen, er hat auch ein Herz für seine Heimat – und für den Nachwuchs: Mit mehr als 200 Kindern und Jugendlichen hat Rapper Marteria am Sonntag in Rostock eine riesige Weihnachtsparty gefeiert. Und so manchem angehenden Musik-Profi gab er dabei Tipps für die Karriere mit den auf Weg.