So läuft Rostocks digitale Clubtour

Rostock

Die Beleuchtung steht, der Ton stimmt, Jörg „Jockel“ Seefeldt und seine Gitarre sind auch bereit – alles wirkt wie vor einem normalen Konzert. Doch etwas fehlt: Statt Publikum stehen an diesem Abend mehrere Kameramänner vor dem Rostocker Musiker. Denn sein kurzer Auftritt wird coronabedingt nur übers Internet übertragen. „Ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen“, sagt Seefeldt in Richtung seiner unsichtbaren Zuschauer. Dennoch sei er froh, überhaupt mal wieder auftreten zu dürfen – immerhin zum ersten Mal seit Beginn des Lockdowns im November.

Musiker Jörg Seefeldt bei seinem Auftritt. Quelle: Ove Arscholl

Dass es dafür auch noch ein Honorar für ihn, das Kamerateam, die Techniker und Miete für den Club gibt, ist der Hansestadt zu verdanken. Denn die fördert die sogenannte „Digitale Clubtour“ und damit eine Idee der Vereinigung Kulturwerk MV, dem Landesverband der Clubs und Livespielstätten. „Das Projekt dient dazu, den Rostocker Kulturkreislauf mal wieder ein bisschen ins Rollen zu bringen“, erklärt Johanna Treppmann vom Organisationsteam. Mit einem genehmigten Hygienekonzept und kleinen Drehteams seien schon einige Auftritte aufgezeichnet worden.

Das Publikum darf sich auf insgesamt zwölf Übertragungen freuen. Welcher Künstler wo auftritt, bleibt bis kurz vor der Ausstrahlung geheim. Dass es sich bei den beteiligten Sängern und Musikern um Künstler aus der Hansestadt handelt, sei keine Bedingung für die städtische Förderung des Projekts gewesen. „Aber wir wollten zeigen, was Rostock alles kann und bietet“, sot Johanna Treppmann.

Spaß allein zahlt keine Rechnungen

Jörg Seefeldt hat für seinen Auftritt fünf selbst geschriebene deutsche Songs ausgewählt, „die musikalischen Optimismus“ versprühen sollen. Den braucht der Musiker auch selbst. „Denn normalerweise wäre mein Kalender für 2021 voll – jetzt ist er leer. Durch Corona fiel schon im vergangenen Jahr quasi das komplette Booking für dieses Jahr aus“, macht er auf die schwierige Lage vieler Künstler aufmerksam.

Die staatlichen Hilfen würden gerade einmal reichen, um Fixkosten zu decken. Langsam seien auch die ersparten Reserven aufgebraucht. „Und in der Ebene, in der auch ich mich bewege, kann man selbst mit den Auftritten kein dickes Polster für schlechte Zeiten anlegen“, sagt Seefeldt. Er sei glücklich, dass er sein Hobby zum Beruf machen und Profimusiker werden konnte. „Aber nur, weil es meine Leidenschaft ist, kann ich das ja nicht umsonst machen. Es wird immer erwartet, dass Kultur nichts kosten darf und es reichen muss, dass es Spaß macht. Aber auch wir haben Rechnungen zu bezahlen“, erzählt der Sänger.

„Ab März sollte es wieder losgehen“

Dem kann Astrid Hanisch nur zustimmen. 15 Jahre schon betreibt sie die kleine Bühne des „Ursprungs“, hat dort normalerweise acht bis zehn Veranstaltungen pro Monat. „Wir sind aber nicht wie viele andere Spielstätten im Land, haben keinen Betreiberverein und fallen als kleiner privater Club bei den Finanzhilfen durch viele Raster“, erzählt Hanisch. Sie wolle nicht meckern, hätte die Lockdown-Zeit unter anderem für Renovierungen genutzt. „Ab März sollte es nun aber wieder losgehen – nicht nur, weil uns die Menschen fehlen, sondern auch aus finanzieller Sicht.“ Denn schon in normalen Zeiten würde sie mit der Bühne keine Gewinne machen, sondern müsse eher noch Geld aus dem Restaurant zuschießen.

„Ursprung“-Chefin Astrid Hanisch stellt ihre Bühne bei der digitalen Clubtour vor. Quelle: OVE ARSCHOLL

Schließlich gibt es nur etwa 100 Plätze für Publikum. „Wenn wir mit Auflagen wieder öffnen dürfen, sind es nur 50. Das rechnet sich kaum“, so Astrid Hanisch. Deshalb hat sie für dieses Jahr auch erst einmal keine Veranstaltungen geplant. „Wir haben bei manchen Künstlern schon vier oder fünf Termine wieder verwerfen müssen. Das – und auch das Hin und Her mit Ticketkauf und -rückgabe –geht allen an die Substanz.“ Natürlich sei sie aber mit verschiedenen langjährigen Partnern aus der lokalen Musikszene im Gespräch, um nach dem Ende des Lockdowns vielleicht kurzfristig wieder Konzerte durchführen zu können.

Bis dahin sei auch die Aktion des Kulturwerks eine Hilfe, um im Gespräch zu bleiben und gesehen zu werden. „Denn wir vermissen unser Publikum und können so zeigen: Wir sind noch da – und bleiben auch hier.“

So läuft die Aktion Am Sonnabend gab es den Auftakt zur digitalen Clubtour durch Rostock. Ingesamt sind zwölf Auftritte mit verschiedenen Künstlern an unterschiedlichen Orten geplant. Wer dabei wo spielt, wird erst kurz vor der Ausstrahlung verraten. Konzerte gibt es immer mittwochs und samstags – jeweils ab 20.15 Uhr. Die Übertragung ist auf der Facebook-Seite und auf dem Youtube-Kanal vom Kulturwerk MV zu sehen – aber auch auf den Seiten der Clubs und Künstler. Wer die Livestreams verpasst, kann sich die Videos auch nachträglich anschauen.

Von Claudia Labude-Gericke