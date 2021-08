Rostock

Lange hat Christina Schwarz gezögert: „Ich bin keine Impfgegnerin, aber ich wollte halt noch abwarten.“ Seit Freitag ist das nun vorbei. Die junge Rostockerin – sie hat das Schöne mit dem Schützenden verbunden und sich kurzum auf der Hanse Sail impfen lassen.

Das maritime Volksfest ist in diesem Jahr nämlich nicht nur die größte Sause des Landes, es könnte auch zur größten Impfaktion bisher in MV werden: Bereits am Donnerstag und Freitag haben sich mehrere Hundert Rostocker vor der Party impfen lassen. Und Impfdosen gibt es noch reichlich.

Plötzlich gibt es wieder Schlangen

Im Bahnhofsgebäude in Waremünde und am Testzentrum am Bussebart (gleich gegenüber des Haupteingangs zur Partymeile am Stadthafen) bietet die Stadt Impfungen gegen das Coronavirus an. „Allein zwischen 12 und 14.30 Uhr haben wir 60 Spritzen verabreicht. Da standen die Leute hier Schlange“, berichtet Almar Frenz. Eigentlich ist er Fallschirmjäger bei der Bundeswehr, nun unterstützen er und seine Kameraden die Hansestadt beim Impfen.

„Tatsächlich erreichen wir mit den mobilen Angeboten viele Leute, die sich kurzfristig doch für eine Impfung entscheiden“, sagt Frenz. Auffällig: Oft kommen gleich ganze Familien zum Piks. Mama, Papa, Kinder über zwölf Jahren. Dass genau diese Zielgruppe nach den Ferien und aus Angst vor neuen Schulschließungen sich doch noch in Größenordnungen immunisieren lässt – Land und Stadt hatten genau darauf gehofft. „Impfstoff haben wir noch reichlich“, sagt Frenz.

Den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson haben die Teams im Angebot – und das Vakzin von Biontech. Geimpft wird täglich von 11 bis 19 Uhr. Und wenn die Spritzen knapp werden? „Keine Sorge“, versichert Soldat Frenz. „Dann ordern wir Impfdosen und Personal nach.“

Spahns Drohung wirkt

Was Christina Schwarz nun doch überzeugt hat? „Wir wollen im Herbst mit unserem Sohn in den Urlaub. Da habe ich geimpft ein besseres Gefühl.“ Und auch die Drohung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), dass die Schnelltests für Ungeimpft bald Geld kosten sollen, hatte bei der 34-Jährigen Wirkung: „Da habe ich keine Lust drauf.“

