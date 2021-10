So lange dauert der Bau der neuen Europaschule in Rövershagen

Rövershagen

Als Dr. Christine Wolk ihre Stelle als Schulleiterin an der Europaschule in Rövershagen antrat, freute sie sich sehr. Immerhin hieß es, hier entsteht ein Schulcampus, der wie ein Leuchtturm aus der Bildungslandschaft herausstechen wird. Sieben Jahre ist das nun her und die Direktorin sitzt noch immer in der alten Schule, die sie gern als „Gebäudekomplex mit Totalschaden“ bezeichnet. Doch langsam geht es voran. Ganz langsam. Neben der Schule laufen vorbereitende Bauarbeiten für das Fundament für ein erstes Gebäude des lange geplanten Schulcampus.

Offizieller Akt abgesagt

Am Freitag sollte hier eigentlich der offiziell erste Spatenstich mit dem Landrat und dem Staatssekretär gefeiert werden. Doch das Wetter war zu schlecht, der offizielle Akt wurde abgesagt. Die Schulleiterin sieht es entspannt. Zu lange warten sie und ihre circa 60 Kollegen schon auf den Leuchtturm der Bildungslandschaft. Christine Wolk beschreibt die Situation sehr bildhaft: „Wir sind seit Jahren auf einer maroden Autobahn unterwegs. Wir Lehrer würden gern viel schneller fahren, aber die Autobahn, mit all ihren Schlaglöchern, lässt es nicht zu.“

Die marode Autobahn, das sei mitnichten der Landkreis Rostock, der sich mit seinem Team professionell und zielstrebig im Rahmen der Möglichkeiten um den Schulneubau bemüht. „Vielmehr steht unsere Europaschule beispielhaft für viele Schulen in Deutschland – Politiker haben sich zu lange vom Bildungssystem abgewandt und die Probleme ausgesessen.“ Christine Wolk kritisiert ewige Genehmigungsverfahren, Kommunikationsprobleme zwischen Ländern und Bund, Preise auf Rekord-Niveau und eine Ungleichheit im Bildungssystem. „Es ist ein Unterschied, ob man heutzutage eine Schule in Hamburg oder Rostock besucht oder eben in einem ländlich geprägten Raum.“ Und genau das macht die Direktorin wütend.

Eigentlich sollte am Freitag der offiziell erste Spatenstich für den ersten Bauabschnitt erfolgen. Doch das Wetter machte der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Quelle: Carolin Alm

Regen, Schimmel und kein WLAN

„Wir brauchen Lernlandschaften, und ich kann heutzutage nicht 28 Kinder, die zum Teil große Probleme mit sich tragen und aus dem Elternhaus mitbringen, in einen Schuhkarton sperren und sie mit Mitteln aus der Vergangenheit auf die Zukunft vorbereiten.“ In der Europaschule fehle es an allem. Die Schüler werden zum Teil in Containern unterrichtet, in denen es durchregnet und schimmelt. Die Schule wurde in den 1990er Jahren für 450 Kinder und Jugendliche gebaut. Heute lernen hier mehr als 700 Schülerinnen und Schüler. Es fehlt aber nicht nur Platz, sondern die Schule verfügt nicht einmal über ein offiziell verlegtes WLAN. „Es fehlt alles, was eine zukunftsweisende Schule ausmacht. Kurz gesagt: Wir reiten seit Jahren ein totes Pferd! Ich habe Hochachtung vor allen Lehrern, die heutzutage nicht so unterrichten können, wie sie es gern wollen, sondern sich mit Notlösungen über Wasser halten.“

Baustart für die Abi-Box

Der erste von fünf Bauabschnitten, der am Freitag offiziell gefeiert werden sollte, soll dem toten Pferd langsam wieder auf die Beine helfen. Fast 18 Millionen soll das erste Gebäude kosten, die sogenannte Abi-Box, wie der Neubau inoffiziell genannt wird. Dieser Bauabschnitt soll in gut einem Jahr abgeschlossen sein. Auf drei Etagen entstehen hier Informatik- und Fachräume für den naturwissenschaftlichen Unterricht. Auch ein Werkbereich und eine große Mediathek sind geplant, in der die Schüler der zehnten bis zwölften Klassen dann unterrichtet werden. Auf dem Dach der Abi-Box entstehen Windräder und ein begehbarer Dachgarten. Wie Hoffnungsschimmer hängen die Bilder der zukünftigen Schule auf den Fluren des alten Gebäudes. Schätzungsweise zehn Jahre wird es dauern, bis der Neubau der kompletten Schule abgeschlossen sein wird.

So soll der Schulcampus in etwa zehn Jahren aussehen. Die Gebäude werden durch eine große Aula miteinander verbunden. Eine Laufbahn und eine Sporthalle sind ebenfalls geplant. Quelle: Carolin Alm

Zehn Jahre – eine absurd lange Bauzeit

Die einzelnen Gebäudekomplexe werden eines Tages dann durch eine große Aula miteinander verbunden. Auch eine Zwei-Felder-Halle und eine große Laufbahn sind für die Zukunft vorgesehen. Schritt für Schritt werden die neuen Gebäude rings um das alte Schulgebäude entstehen, das dann eines Tages dem Erdboden gleichgemacht wird. Doch das bedeutet auch, die Schüler werden in den kommenden Jahren auf einer Baustelle unterrichtet. „Unsere Situation zeigt nur einen kleinen Ausschnitt aus dem deutschen Schulwesen. Wenn die Schule eines Tages nach einer absurd langen Bauzeit fertig ist, gehe ich in Rente. Es ist skandalös, dass das in diesem Land leider normal ist“, sagt die 57 Jahre alte Direktorin.

Von Carolin Alm