So lebt es sich für Senioren in Thulendorf

So richtig Lust auf Dorf hatte sie nicht. Doch dann zog es sie aus familiären Gründen doch nach Thulendorf. „Wir haben in Rostock gewohnt, sind dann aber hergezogen, um meine Schwiegereltern zu pflegen“, sagt Karin Bartzel-Reppert. „Zuerst war das Dorfleben gar nicht mein Ding. Aber wenn man hier wohnt, muss man sich ja auch irgendwie anpassen“, sagt die 68-Jährige verschmitzt.

An ihre erste Veranstaltung hier im Dorf kann sie sich noch gut erinnern. „Das werd ich nie vergessen. Das war zum Kappenfest“, erinnert sie sich. Hier hat sie sich so wohlgefühlt und wurde gut in die Gemeinschaft aufgenommen, dass sie überredet wurde, die neue Seniorenbeauftragte zu werden. „Aber da hab ich erst einmal meinen Mann gefragt. Nicht dass er sich nachher aufregt, dass ich keine Zeit mehr habe und dauernd etwas ist“, sagt sie und lacht.

Der hatte nichts dagegen und nun ist Karin Bartzel-Reppert Seniorenbeauftragte der Gemeinde Thulendorf. „Aber wir sind ein sehr junges Dorf und arbeiten gut mit den Jüngeren zusammen“, freut sie sich. Dennoch gibt es zwei große Themen, die die Rentner beschäftigen.

Senioren beklagen schlechte Busverbindung

„Die Verkehrsanbindung an unser Dorf ist sehr schlecht“, bedauert sie. Die Alten könnten ihre Arzttermine nur schwer wahrnehmen oder kommen nicht zu den Fachärzten. „Es fährt nur morgens ein Bus hin und nachmittags wieder zurück. Die Zeit dazwischen ist zu lang“, sagt die Seniorenbeauftragte. Das Problem kennt Bürgermeister Sandro Geister. „Einen Rufbus können wir uns leider nicht leisten, dafür ist die Gemeinde zu klein. Da fehlt uns leider die Finanzkraft“, sagt der 39-Jährige.

Die zweite Herausforderung für die Senioren im Dorf ist das Einkaufen. Einen Kiosk gibt es hier schon lange nicht mehr. „Wer kein Auto mehr fahren kann, ist aufgeschmissen“, sagt Karin Bartzel-Reppert. Zwei Mal pro Woche komme ein Bäckerwagen und einmal ein Wagen mit Fleisch. Größere Einkäufe sind hier nicht möglich. Aber während des Corona-Lockdowns haben die Jüngeren angeboten, Einkäufe für die Älteren zu erledigen. „Ja, das ist eine Herausforderung“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Aber das Angebot bestand, aber es habe keiner in Anspruch genommen. „Vielleicht wollte keiner jemandem zu Last fallen, oder es wurde über die Kinder und Enkel erledigt“, sagt Geister.

Rentner schätzen regelmäßige Treffen

Karin Bartzel-Reppert ist froh, dass sie sich damals überreden lassen hat. Sie mag den regelmäßigen Kontakt zu den älteren Thulendorfern und freut sich, dass im Gemeindehaus jeden Monat ein gemütlicher Nachmittag für die Senioren stattfinden kann. Eine von ihnen ist Gertrud Wulf. „Soziale Kontakte sind wichtig. Ich habe zwar einen großen Garten, aber bin ja trotzdem die ganze Zeit allein“, sagt die 79-Jährige.

Besondere Höhepunkte im Jahr sind das Dorffest, das Erntedankfest und der Adventsmarkt. „Hier helfen alle mit und treffen sich mal wieder“, sagt Gertrud Wulf. Denn für Alt und Jung gibt es dann ein Programm. „Unsere Feste sind bekannt. Da kommen sogar einige aus Rostock“, freut sich die Seniorenbeauftragte. Den Raum im Gemeindehaus haben sie sogar selbst renoviert. „Wir sind sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier zu treffen.“

Von Stefanie Adomeit