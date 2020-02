Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch steht der Nahverkehr in Rostock still. Die Verdi hat zum fünften Mal in der Hanse- und Universitätsstadt zum Streik aufgerufen. Ein Rostocker bietet derweil neben seiner Arbeit eine Art Nottaxi für diejenigen, die auf Bus und Bahn angewiesen sind.