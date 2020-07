So lief der Auftakt von Rostocks erstem Kulturhafen

Rostock

„Wir hatten eigentlich auf Sonne gehofft“, sagt Hausherrin Dana Bauers und blickt unterm Sonnensegel am Caféwagen des Circus Fantasia hervor in Richtung Himmel. Der Wettergott hat allerdings kein Einsehen und lässt es am Sonnabend immer wieder regnen. Doch den Gästen des Premierentages vom ersten Rostocker Kulturhafen ist das egal – schon vor der Eröffnung kommen sie auf das Gelände am Kabutzenhof.

Stehen hinter dem Kulturhafen: Martina Witte (Bühne 602), Hannes Schade (Mau-Club) und Dana Bauers (Circus Fantasia, r.) Quelle: Frank Hormann

Angesichts der vielen Besucher, die sich auf die neue Veranstaltungsreihe freuen, strahlen dann auch die Organisatoren so, wie es eigentlich die Sonne tun sollte. Mit dem Circus Fantasia, dem Mau-Club und der Bühne 602 haben sich drei benachbarte Kultureinrichtungen zusammengetan, um den Rostockern unter Beachtung der Corona-Auflagen endlich wieder Kultur zu bieten. „Das wird dankenswerterweise auch von der Stadt unterstützt, sonst ginge es gar nicht“, sagt Hannes Schade, Geschäftsführer des Mau-Clubs.

Programm für alle Zielgruppen

Innerhalb von wenigen Wochen wurde ein umfangreiches Programm zusammengestellt – mit Konzerten, Lesungen, Kabarett, Theater für Erwachsene und Kinder sowie Mitmachangeboten. Auf die freut sich auch die achtjährige Lina. „Ich war noch nie hier, will aber mal Hula-Hoop und das Drahtseil ausprobieren“, sagt die kleine Hamburgerin, die gerade Urlaub bei ihrer Oma Petra Lass in Rostock macht.

Auf dem Gelände des Circus Fantasia ist am Samstag der erste Kulturhafen gestartet. Bis Oktober gibt es Musik, Theater, Kabarett, Lesungen und Mitmachcircus.

„Ich kenne den Circus Fantasia, man läuft ja auch oft am Gelände vorbei“, sagt die Hansestädterin. Nun ist sie mit ihrer Enkelin auch mal rein gegangen. So, wie Lina beim Ausprobieren der Circusangebote strahlt, freut das auch die Oma. Beide wollen auf jeden Fall wiederkommen.

Mit Abstand ist Platz für mindestens 150 Gäste

Genau wie die Besucher haben sich auch die Beteiligten gefreut, dass es nach der langen Corona-Pause endlich wieder losgeht. „Ums Geld verdienen geht es hier nicht – wir wollen den Rostockern und Touristen etwas anbieten und ein Zeichen für die Kultur setzen“, so Hannes Schade. „Außerdem hat es auch uns unter den Nägeln gebrannt, wieder loszulegen, denn es ist für alle eine sehr schwere Zeit“, sagt er. Je nach Bestuhlung finden im Fantasia-Zelt 150 Besucher Platz. Den ersten Konzertabend gestaltet am Samstag die Band „Lappalie“.

Circusgelände öffnet an fünf Tagen pro Woche

Lina (8) mit Oma Petra Lass. Quelle: F. Hormann

Der Circus Fantasia stand durch die Corona-Pandemie sogar vor der Frage, das Zelt gar nicht aufzubauen. „Unsere normale Eröffnungsveranstaltung ist mit 80 Kindern auf der Bühne – wie hätte das gehen sollen“, sagt Dana Bauers. Erst die Kulturhafen-Idee hätte dann dazu geführt, die dritte Saison am Kabutzenhof doch noch zu starten.

„Es hängen ja auch viele andere Menschen mit dran, auch die Circuspädagogen hatten zum Teil seit März gar keine Einnahmen mehr“, weiß Bauers. Nun sei das Gelände von Mittwoch bis Sonntag auf. „Wir haben auch noch Liegestühle angeschafft und öffnen den Caféwagen für Besucher“, sagt die Chefin.

Wiederholung im nächsten Jahr geplant

„Es ist toll, dass wir hier so symbiotisch zusammenarbeiten und auch alle Zielgruppen ansprechen“, freut sich Martina Witte, Chefin der Bühne 602. Passend zum Klostergarten sei der Kulturhafen für Rostock nun die zweite Möglichkeit einer Sommerspielstätte. „Deshalb wollen wir das auch im nächsten Jahr wiederholen“, sagt Witte. Denn eines stehe trotz der Auflagen für sie fest: „Es wäre falsch, nichts zu machen.“ Deshalb soll auch die Bühne 602 im September wieder öffnen.

Von Claudia Labude-Gericke