Rostock

Lange musste der 11-jährige Preben warten, um den Sommer richtig genießen zu können. Kontaktbeschränkungen, schlechtes Wetter und geschlossene Freizeiteinrichtungen – die Liste an Hindernissen war groß. Auch das Rostocker Flussbad, einer seiner Lieblingsorte, war länger geschlossen, als ihm lieb war. „Ich habe das hier schon vermisst“, sagt er.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Samstag war es aber soweit: Am Vormittag öffnete das beliebte Freibad am Mühlendamm seine Tore und startete mit einem Monat Verspätung in die Sommersaison. „Hier hat man so viele Spielmöglichkeiten und es ist schön, endlich wieder Leute zu sehen“, freute sich der Schüler.

350 Gäste zum Saisonstart

Freude und Erleichterung auch bei Flussbad-Chef Uwe Richter. Anfang Mai, zum traditionellen Saisonstart, war er noch besorgt gewesen, weil die Corona-Beschränkungen den üblichen Start-Termin verhinderten. Ein Lockdown bis in den Juni wäre eine „Katastrophe“, sagte er damals. „Jetzt sind wir aber ganz froh, dass wir noch nicht aufmachen mussten, weil bei den kalten Temperaturen im Mai eh keiner gekommen wäre“, so der 49-Jährige.

Insgesamt 350 Gäste zählte das Flussbad am Samstag bis kurz vor Kassenschluss. Trotz allem ein guter Start, so Richter. „Wir sind sehr zufrieden.“ Wie die Saison weiter verläuft, hinge aber wie immer stark vom Wetter ab. Richter: „Dass mal ein Regentag dabei ist, ist ja ganz normal. Aber wenn wie heute 25 Grad sind, kann das optimal laufen.“

Trotz Corona: „Es ist hier wie jeden Sommer“

700 Gäste dürfen laut Corona-Auflagen zeitgleich ins Freibad. Eine Zahl, die nie ausgereizt wird, erklärt Uwe Richter. Der bisherige Rekord liege über einen gesamten Tag verteilt bei 1200 bis 1300 Gästen. Auch übliche Maßnahmen, wie Abstandsmarkierungen, separate Aus- und Eingänge oder Plexiglasscheiben an Theken, wären kein Problem. Die Lage sei weniger angespannt als vergangenes Jahr, so Richter. „Die Ansteckungsgefahr im Freien ist ja sehr gering und man hat ja letzten Sommer schon gesehen, dass da nichts passiert.“

Florian Brandtner (39) , Rettungsschwimmer aus Rostock. Quelle: Martin Börner

Dass das auch so bleibt, dafür sorgt Florian Brandtner. Der Rettungsschwimmer schulte seinen Blick für Regelverstöße schon im vergangenen Sommer. Neben der Ordnung im regulären Badebetrieb, musste der 39-Jährige auch die Corona-Vorschriften so gut wie möglich durchsetzen. „Man musste sich schon sehr konzentrieren, wenn hier viel los ist“, erklärt der Schwimmtrainer. „Aber man wächst da rein und hat schnell einen Blick dafür.“

Gute Nachrichten also für John Petz und seine Freunde. Die Jugendlichen waren in den vergangenen Jahren stets Dauergäste im Freibad. „Jeden zweiten Tag waren wir hier“, sagt der 15-Jährige. „Das wäre echt doof gewesen, wenn es länger geschlossen hätte.“ Vom Drei-Meter-Brett zu springen und im Wasser zu toben steht also auch diese Saison wieder an der Tagesordnung der Schüler. Für sie ist klar: „Trotz Corona ist es hier wie jeden Sommer.“

Familiär und übersichtlich

Kati Wolf, die Mutter des 11-jährigen Preben, entspannt sich am Ufer des Flussbads, während ihre Söhne und deren Freunde spielten. Sie freut sich besonders für die Kinder: „Die wollten letzten Monat schon unbedingt herkommen, als mal schönes Wetter war“, erinnert sich die 42-Jährige. „Da war aber leider noch geschlossen.“ An Besuchen im Flussbad schätze sie vor allem, dass es ruhiger und übersichtlicher als etwa an der Ostsee ist. „Es ist nicht so laut wie am Strand und familiärer.“

Lili König (22), Studentin, freut sich, endlich wieder ihrem Sport nachgehen zu können und nutzt das schöne Wetter, um ein paar Bahnen zu schwimmen. Quelle: Martin Börner

Lili König besucht das Flussbad zum ersten Mal. Sie kommt ursprünglich aus Mainz und verbringt ihren ersten Sommer in Rostock. „Ich dachte, es wird voller“, sagt die 22-Jährige. „Aber es ist sehr angenehm und man hat viel Platz zum Schwimmen.“ Die Studentin ist seit ihrer Kindheit leidenschaftliche Schwimmerin und weiß: „Ich möchte im Sommer auf jeden Fall öfter herkommen.“

Von Anh Tran