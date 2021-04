Kostenlos bis 20:56 Uhr So oft wurde am Karsamstag gegen das Einreiseverbot in Rostock verstoßen

Die Rostocker Polizei zieht am Karsamstag Bilanz. Bis zum frühen Abend wurden im Stadtgebiet mehrere Verstöße gegen das Einreiseverbot verzeichnet. Außerdem hielten sich einige Personen nicht an die Maskenpflicht – insbesondere in Warnemünde.